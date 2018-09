India | chi sono le 10 persone più ricche Ancora diffusa la povertà

India : Corte suprema chiede al parlamento di legiferare su candidati con accuse penali : Nuova Delhi, 25 set 09:35 - , Agenzia Nova, - La Corte suprema dell'India ha chiesto al parlamento di legiferare per precludere l'ingresso nell'attività politica a persone con procedimenti... , Inn,

Miliardari Indiani show a Villa Olmo I fuochi d'artificio - video - : Mukesh Ambani , padre di Isha, ha un patrimonio di oltre 20 miliardi di dollari grazie alla sua attività petrolifera e vive nella casa più costosa del mondo , un miliardo di dollari, a Mumbai. I ...

“Sei una str** - non capisci un ca**”. Chiara Ferragni - stavolta è bufera. Fan Indiavolati - cosa è successo : Alcuni maschilisti ignoranti (e non solo) affermano che le donne bionde siano meno intelligenti rispetto alle coetanee more. Quanto c’è di vero in tutto questo? Niente! Dicerie popolari che non rispecchiano la realtà. Qualche anno fa, oltretutto, analizzando i risultati ottenuti dai partecipanti alla National Longitudinal Survey of Youth del 1979 nell’Armed Forces Qualification Test, il professor Jay Zagorsky della Ohio State University ...

F1 – Ocon rischia di rimanere senza scuderia - il pilota della Force India destabilizzato : “è difficile dopo i buoni risultati” : Esteban Ocon e le sue parole in vista del Gp di Singapore, quindicesimo appuntamento del campionato mondiale di Formula Uno dopo le emozioni degli ultimi appuntamenti europei con il campionato di Formula Uno, si torna in Asia e più precisamente a Singapore. Il quindicesimo round del Mondiale, che vede protagonisti assoluti Sebastian Vettel e Lewis Hamilton, si disputerà infatti al Singapore Street Circuit. A parlare in vista del Gp di ...

POCO India conferma che POCOPHONE F1 è resistente agli schizzi d’acqua : POCO India, in occasione del lancio di POCOPHONE F1 nel Paese, ricorda che lo smartphone è resistente agli schizzi d'acqua grazie alla tecnologia di P2i. L'articolo POCO India conferma che POCOPHONE F1 è resistente agli schizzi d’acqua proviene da TuttoAndroid.

Maire Tecnimont rafforza business petrolchimico in India : Teleborsa, - Maire Tecnimont ha rafforzato la sua presenza in India nel settore petrolchimico , aggiudicandosi due contratti EPCC , Engineering, Procurement, Construction e Commissioning, con HPCL-...

Olly Esse - la dj denuncia Air India : “Sono stata schiaffeggiata e insultata in aeroporto : non ho mai visto nulla di simile” : Impazza sui media Indiani il botta e risposta a distanza tra Olly Esse, dj e performer italiana, star della musica elettronica, e la compagnia Air India. L’artista, dopo aver inviato un reclamo formale, ha denunciato pubblicamente la compagnia, sia sul suo profilo Facebook, che con interviste, per l’aggressione subita all’aeroporto internazionale di Hyderabd il 19 agosto. Secondo il suo racconto, il 19 agosto, mentre cercava di avere ...

Una star dell'Nba americana è diventato un Indiano Sioux (e si chiamerà "Piccola montagna") : Uno dei più noti campioni dell'Nba, Kyrie Irving, è entrato ufficialmente a far parte della tribù dei Sioux di Standing Rock, nel North Dakota, un riconoscimento che è anche un tributo alla sua battaglia contro il passaggio dell'oleodotto voluto da Donald Trump all'interno della riserva. Il 26enne playmaker dei Boston Celtics e la sorella maggiore Asia hanno partecipato a una cerimonia rituale davanti ...