Incidenti in Montagna | escursionista scivola e muore sul Gran Sasso

Incidenti in Montagna nel tardo pomeriggio di ieri in Piemonte, coinvolti due cercatori di funghi: il soccorso alpino è intervenuto in località Carella di Pratiglione, per un 79enne che è scivolato sulle rocce fratturandosi una caviglia. Il secondo intervento è avvenuto a Fara di Alpette, dove un altro cercatore di funghi è caduto procurandosi un trauma cranico. Nessuno dei feriti è in gravi condizioni.

Individuato e recuperato questa mattina sul Monte Cerega, al confine fra Trentino e Veneto, il corpo della 71enne dispersa dalla giornata di ieri: il decesso sarebbe avvenuto a causa di una caduta accidentale. Alle ricerche hanno partecipato gli uomini del soccorso alpino di Verona e di Ala assieme all'elicottero del 118 di Verona.

Grave incidente ieri nel Meranese: un turista tedesco è morto durante un'escursione sull'Alta Via, nella zona della Muta. L'uomo probabilmente è inciampato e poi precipitato lungo un ripido pendio. Il corpo senza vita è stato rinvenuto da altri escursionisti, che hanno lanciato l'allarme. Sul posto il soccorso alpino e la guardia di finanza.

migliorano le condizioni di Bruno Pesenti, l'ex dirigente dell'Ats di Bergamo disperso per tre giorni sui monti della valle Taleggio e ritrovato in stato di ipotermia nel pomeriggio di sabato scorso. La prognosi resta riservata per il sessantanovenne di Cassano d'Adda (Milano), anche se "si è risvegliato ed è cosciente", come confermano dall'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Il corpo senza vita di un alpinista è stato recuperato sul Monviso dagli operatori del soccorso alpino piemontese. Il cadavere era a quota 3.700 metri lungo la cosiddetta Via della lepre, che collega

Grave incidente questa mattina sul Monviso: è stato recuperato dagli operatori del soccorso alpino piemontese il corpo senza vita di un alpinista. L'intervento è scattato a seguito di segnalazione delle cordate di una scuola di alpinismo del Cai impegnate nella salita. L'uomo – non ancora identificato – è stato ritrovato a quota 3.700 metri lungo la "Via della Lepre", che conduce la via normale alla cresta

Una alpinista croata è rimasta ferita a seguito di una caduta poco sotto la cima del Gran Paradiso (4.061 metri): la 20 enne ha riportato diversi traumi. Sul posto l'elicottero del Soccorso alpino valdostano con il medico del 118. La giovane è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Aosta.

Un brugherese Disperso in montagna e due gravi incidenti. Le notizie più importanti della giornata di OGGI, mercoledì 5 settembre. Disperso in montagna Apprensione per un 76enne di Brugherio

A seguito del mancato rientro ieri sera al campeggio della Val di Gares, nel Bellunese, un uomo è stato trovato morto: si era allontanato per andare a funghi. Il Soccorso alpino della Val Biois ha perlustrato i sentieri attorno al campeggio fino a notte. Sul posto anche i carabinieri. I soccorritori hanno ritrovato il corpo senza vita del 79enne in fondo a un canale nel bosco. L'uomo sarebbe uscito dal sentiero, finendo sopra salti di

Incidente in Valle di Susa, a Condove, in località Pratobotrile: un 77enne è scivolato in un dirupo mentre cercava funghi. Il corpo è stato rinvenuto dai vigili del fuoco, impegnati nelle ricerche da ieri sera: l'uomo sarebbe morto a causa di un grave trauma cranico.

Incidente in Montagna, in valle Vigezzo: un turista ha perso la vita precipitando lungo un pendio, dopo una gita all'alpe Cortino, a Malesco (Vco). Il 34enne era partito ieri mattina in compagnia di tre amici, e l'incidente si è verificato al rientro. Sul posto il soccorso alpino della valle Vigezzo e il Sagf delle Fiamme Gialle.

E' un alpinista italiano di 63 anni di Monza, Giovanni Menin, la vittima dell'incidente in montagna avvenuto intorno alle 13 sul massiccio del Monte Rosa. Il suo corpo e' stato recuperato dai soccorritori e trasferito nella camera mortuaria di Gressoney. Stamane, insieme a una coppia di amici, procedeva lungo la via normale a Punta Giordani (4.046 metri). I tre sono stati sfiorati da una prima scarica di sassi e, spaventati,

E' morto l'escursionista che questa mattina è stato travolto da una scarica di pietre mentre affrontava un sentiero a Ponte di legno, nel Bresciano. Si tratta di un 63enne residente a Pisogne (Brescia) che era in compagnia di altre persone quando è stato travolto da sassi grandi anche un metro cubo.

Un escursionista milanese è deceduto oggi pomeriggio in alta valle Brembana, a Mezzoldo, dopo essere scivolato mentre percorreva un sentiero ed essere finito in un ruscello. Sul posto sono giunti i mezzi del 118, tra cui anche l'elisoccorso, ma le ferite riportate dal villeggiante erano troppo gravi. A dare l'allarme – si apprende – altri due escursionisti. Sul posto anche i carabinieri e il Soccorso alpino per il