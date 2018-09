Incidente stradale in tangenziale | due feriti | moto in fiamme

Maltempo Sicilia : un morto e un ferito in un Incidente stradale a Modica : Grave incidente nella serata di ieri nel Ragusano: a Modica una persona ha perso la vita e un’altra è rimasta ferita in un sinistro stradale a causa della pioggia. Un’auto guidata da un 25enne avrebbe sbandato e invaso la corsia opposta scontrandosi con un’altra vettura che sopraggiungeva, andando poi a sbattere con violenza contro il muro di delimitazione della carreggiata. ferito il conducente della seconda auto. L'articolo ...

Bari - conflitto a fuoco e Incidente stradale : un morto e un ferito : Una persona è morta ed un’altra è rimasta gravemente ferita in un conflitto a fuoco avvenuto poco fa, alla periferia di Bari, tra persone in moto e altre a bordo di un’autovettura. La sparatoria – a quanto si apprende – è cominciata nel rione Carbonara e si è conclusa nei pressi dello stadio San Nicola con un incidente stradale che avrebbe coinvolto i due mezzi su cui viaggiavano le persone coinvolte nella sparatoria e un’altra ...

SO : 2 morti e 2 feriti gravi in Incidente stradale autoprovocato : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Cambiano. Un morto e tre feriti gravi in un Incidente stradale : Una famiglia di Cambiano distrutta. Un morto e tre feriti gravissimi, tra cui due bambini. E’ il bilancio di un incidente

Ancora un Incidente stradale – Ex ciclista professionista travolto da un’auto : il racconto e le condizioni [FOTO] : Impatto violento e brutto volo: Marco Giovannetti protagonista di un terribile incidente stradale mentre si allenava in bicicletta I ciclisti non hanno pace, a poco più di un anno dalla tragica morte di Michele Scarponi che avrebbe dovuto in qualche modo mettere in allerta tutti gli automobilisti, un ex ciclista professionista è stato travolto da un’auto mentre si allenava, domenica scorsa. Questa volta, fortunatamente, nessun ...

“Il suo urlo mi perseguita”. Incinta di 8 mesi - mamma di tre figli muore in un Incidente stradale mentre è al telefono con il marito : il racconto choc : È morta mentre andava a lavoro. Incinta, di otto mesi, la donna ha perso la sua vita mentre era alla guida. Uno scontro frontale che non le ha dato scampo. mentre era al telefono con il marito. Ed è lui, adesso, a raccontare quelle ore drammatiche: “Era la mamma migliore al mondo, quando si trattava dei suoi figli non le interessava nulla”. E mentre tornava dal posto di lavoro per Krystina non c’è stato nulla da fare. Zaich, ...

Cagliari - l'ex primavera Krystian Popiela morto in un Incidente stradale : Il 20enne polacco è morto sull'autostrada A4 a Wola Wielka, vicino a Debica. Francia, ucciso in una spratoria l'ex difensore del St. Etienne William Gomis, 19 anni

Siracusa Calcio - Maurice Gomis coinvolto in un Incidente stradale : morto un team manager : Nulla a che vedere con l'incidente stradale in cui è rimasto coinvolto il portiere del Siracusa Calcio, ma certamente una terribile coincidenza sia per il cognome sia per lo sport che li accomunava. ...

Shock per il calcio italiano - morto calciatore ex Cagliari in un Incidente stradale [NOME - FOTO e DETTAGLI] : 1/6 LaPresse/Donato Fasano ...

Siracusa - manager Davide Artale morto in Incidente stradale/ Ultime notizie : ferito uno dei fratelli Gomis : Una tragedia ha colpito il Siracusa e il mondo del calcio: in un incidente d'auto è morto il Team manager Davide Artale, 27 anni. Con lui viaggiava il portiere Maurice Gomis, ferito(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 14:28:00 GMT)

Bimbo di 6 anni ferito in Incidente stradale a Donnas : E' ricoverato all'ospedale Regina Margherita di Torino il Bimbo di sei anni rimasto ferito in incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri, alle 15,10 sulla Statale 26 nel comune di Donnas. Si è ...

Incidente stradale a Moltrasio e Albese con Cassano SIRENE DI NOTTE : Incidente stradale a Moltrasio e ad Albese con Cassano. Fortunatamente non ci sono stati feriti gravi. Ecco quindi gli interventi della NOTTE tra il 9 e il 10 settembre dei soccorsi comaschi. ...

“Mi manchi!”. Incidente stradale - muore un giovane 27enne. Lutto nel mondo del calcio. Il dolore degli amici : Lutto nel mondo del calcio. Drammatico l’epilogo di un Incidente avvenuto nella notte tra sabato e domenica lungo le strade della provincia di Siracusa, in Sicilia. Il team manager del Siracusa calcio Davide Artale di 27 anni è morto la notte scorsa in un Incidente stradale in contrada Spinagallo, a quindici chilometri da Siracusa: nell’impatto è rimasto ferito al collo e con un lieve trauma cranico Maurice Gomis, 20 anni, portiere ...