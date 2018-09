Inchiesta Morandi | Bruno Santoro interrogato in tribunale Ultime notizie “Non c’entro

L’Inchiesta del New York Times sul crollo del ponte Morandi a Genova : Con elaborazioni grafiche e interviste a decine di persone, e grazie a un video mai diffuso, ha ricostruito la dinamica del crollo The post L’inchiesta del New York Times sul crollo del ponte Morandi a Genova appeared first on Il Post.

L'Inchiesta sul ponte Morandi e il terremoto in Giappone. Di cosa parlare a cena : L'inchiesta sul crollo del ponte Morandi fa i primi passi verso l'accertamento delle responsabilità. Ma si capisce dal numero di persone coinvolte come il quadro regolatorio fosse confuso e quindi anche quali difficoltà attendono gli investigatori. Intanto va avanti la personale tenzone di Tonin

[L'Inchiesta esclusiva] Il mistero della manutenzione sul ponte Morandi e il progetto milionario pagato con l'aumento dei pedaggi : Fu eseguita la corretta manutenzione ordinaria sulla pila 9 che provocò il crollo del ponte Morandi? E' questo uno dei nodi centrali della vicenda. Emerge sempre più con chiarezza che il cedimento ...

Ponte Morandi - nuovo video del crollo nell'Inchiesta : per ora resterà segreto : C'è un video di una telecamera fissa di una azienda, con sede in corso Perrone che riprende chiaramente il momento del crollo di Ponte Morandi dello scorso 14 agosto. Il video è in mano agli ...

Ponte Morandi - stavolta una Commissione parlamentare d’Inchiesta può funzionare : Ponte Morandi non è caduto per opera dello Spirito Santo, ci sono responsabilità da accertare. Presto ci saranno – si spera – anche gli imputati, persone fisiche e giuridiche, ma tutto questo attiene ai compiti della magistratura ordinaria che dovrà procedere per le responsabilità penali e civili. A nostro avviso non è sufficiente. Quarantatré persone sono morte. Tante famiglie sono state distrutte e tante altre ne stanno pagando le ...

Ponte Morandi - paura per il pilone corroso. Toti : abbattere tutto al più presto |video «Com’è crollato» : l’Inchiesta : Il provveditore alle opere pubbliche ha consegnato la sua valutazione sullo stato di ciò che resta del viadotto. Il presidente della Regione: «Si decida per l’abbattimento o la messa in sicurezza»

Ponte Morandi a Genova - l’Inchiesta è a una svolta : «Ecco com’è crollato» : La ricostruzione dei consulenti della Procura. Gli operai al lavoro sull’opera prima che crollasse: «Segnalavamo ad Autostrade ogni criticità»

Ponte Morandi : Renzi - aspettiamo da M5S il via a commissione Inchiesta : Roma, 21 ago. (AdnKronos) - "Caro Movimento 5 Stelle, siete pronti alla commissione di inchiesta? Bene! Siete voi al potere, avete i numeri: diteci quando si parte. E vedremo chi inquina i social. aspettiamo la convocazione. O finirà come il reddito di cittadinanza? O come la Gronda?" Lo scrive su T

GENOVA - SCRICCHIOLA MONCONE EST PONTE MORANDI/ Chiusa zona rossa : Inchiesta crollo - perquisizioni GdF : Cause crollo PONTE MORANDI a GENOVA: SCRICCHIOLA un MONCONE, stop agli interventi di recupero beni. Documento choc: "tiranti ridotti del 20%, Mit e Autostrade sapevano da febbraio"(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 11:52:00 GMT)

Ponte Morandi - Forza Italia vuole una commissione d'Inchiesta sulla strage di Genova : 'Bene ha fatto Forza Italia, su iniziativa delle capigruppo Anna Maria Bernini e Maria Stella Gelmini, a chiedere l'istituzione di una commissione d'inchiesta sullo stato delle infrastrutture Italiane.

[L'Inchiesta esclusiva] "I cavi in acciaio hanno ceduto - così è crollato il ponte Morandi". La rivelazione dell'ingegnere che ha lavorato ... : Sono stati quasi sicuramente i cavi multipli in acciaio a cedere e a far crollare il viadotto Morandi, lo rivela a Tiscalinews un ingegnere che per anni in passato ha lavorato alla manutenzione di ...