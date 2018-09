INCENDIO MONTE SERRA Video | il rogo si riaccende in due focolai | prosegue caccia al

Pisa - INCENDIO MONTE Serra : spenti focolai nella notte : spenti nella notte alcuni focolai sul Monte Serra, nel Pisano: le fiamme sono riprese nelle zone nei pressi di Cascina e Caprona, nelle aree già devastate dall’incendio che da lunedì sera ha distrutto 1400 ettari di superficie tra bosco e oliveti. I vigili del fuoco, insieme ai volontari dell’organizzazione regionale dell’antincendio boschivo, sono riusciti a spegnere i nuovi focolai e attualmente non si segnalano interventi in ...

Volontari sul fronte dell'INCENDIO. Il racconto di Gianluca della Racchetta : 'Una notte infernale sul Monte Serra' : 'Una notte infernale, dove ci siamo messi a difesa di case e famiglie, dove ci siamo visti spuntare le fiamme alte da tutte la parti, dove ho visto una giovane ragazza scoppiare a piangere con le ...

Pisa - INCENDIO MONTE Serra : proseguono le operazioni di bonifica : A seguito del devastante incendio divampato nella serata di lunedì, sul Monte Serra, nel Pisano, proseguono le operazioni di bonifica: il fronte di fuoco è ormai spento e rimangono solo alcune riprese di focolai. Sul posto un elicottero della Regione e un Canadair dei vigili del fuoco, oltre a squadre di terra dei comandi dei vigili del fuoco di Lucca, Siena, Prato, Livorno e Massa e tre squadre di Pisa. L'articolo Pisa, incendio Monte Serra: ...

INCENDIO del Monte Serra - bufale in Rete : dalla banda di piromani al cavallo morto : Pisa, 27 settembre 2018 - Sono diverse le bufale che sono circolate in Rete nelle ore del drammatico Incendio del Monte Serra . False informazioni diffuse prevalentemente via Facebook che hanno ...

INCENDIO del Monte Serra : strage di ulivi - aziende in ginocchio. Nuovo rogo poi spento : E' un danno enorme per l'economia, mentre i magistrati cercano di dare un volto a chi ha appiccato le fiamme che da lunedì 24 settembre hanno tormentato per tre giorni la provincia di Pisa. Altri ...

Pisa - INCENDIO MONTE Serra : un “disastro ambientale - ora ripristiniamo i danni” : “Dopo una grande capacità di intervento da parte della Protezione civile, adesso si tratta di mettersi al lavoro per ripristinare i danni di quello che è stato un vero e proprio disastro ambientale“: lo ha dichiarato il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, che questa mattina ha sorvolato l’area del Monte Serra, nel Pisano, devastata dall’incendio divampato lunedì sera. Rossi ha ribadito “la grande ...

Pisa - INCENDIO sul Monte Serra : sotto controllo il rogo a Vicopisano : Il focolaio dell’incendio che in queste ore sta interessando la località di Lugnano nel comune di VicoPisano (Pisa), sul Monte Serra, è sotto controllo: lo ha reso noto l’amministrazione comunale di VicoPisano confermando, inoltre, che “le scuole di ogni ordine e grado” sono aperte su tutto il territorio comunale. Al momento non vi sono nuovi fronti attivi e la situazione sta lentamente tornando alla normalità. A breve ...

INCENDIO MONTE Serra - la foto dal satellite è impressionante : "Conta dei danni infinita" : Un enorme buco di color marrone che svetta in mezzo al verde. Le immagini satellitari elaborate dal settore Tas (topografia...

Monte Serra - domato anche l'ultimo INCENDIO. Chiesto stato d'emergenza | : Spente le fiamme divampate in mattinata sul crinale sopra la località Noce, nel comune di Vicopisano. Mille ettari di superficie sono bruciati e 430 persone sono state sfollate. Si procede con le ...

INCENDIO Pisa - fiamme ancora alte sul Monte Serra : rogo riprende a Vicopisano. Sindaco di Calci : “Governo stanzi i fondi” : C’è un fronte dell’Incendio sul Monte Serra, nel Pisano, che non è ancora spento. Anzi nella zona di Lugnano, nel comune di VicoPisano, c’è stata una ripresa sul crinale sopra la località Noce e le fiamme sono alte e ben visibili anche a grande distanza. Sul posto stanno già operando le squadre vigili del fuoco e i volontari della Protezione Civile. Sul resto del Monte, sul territorio del comune di Calci, il rogo è praticamente ...

