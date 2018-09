Incendio in casa | uomo muore carbonizzato | intossicati due giovani

Pisa - Incendio Monte Serra : i 300 sfollati del Comune di Calci possono tornare a casa : I 300 sfollati del Comune di Calci (Pisa), evacuati a causa dell’incendio del Monte Serra, possono rientrare nelle loro case: lo ha reso noto il sindaco Massimiliano Ghimenti. “Alle 12 – scrive il primo cittadino su Facebook – è scaduta l’ordinanza di evacuazione degli immobili nelle località colpite dall’incendio più da vicino. I direttori delle operazioni mi dicono che non permangono motivi per continuare a ...

Incendio in casa - morti madre e figlio : Una madre 86enne e il figlio disabile di 42 anni sono morti nell'Incendio del loro appartamento. Le fiamme sono divampate la notte scorsa, alle 2.30, in via Padova a Conselve , nel padovano. Le ...

Padova : Incendio in casa - morti anziana e figlio disabile : Il rogo questa notte in una abitazione a due piani di Conselve: le fiamme alimentate forse da due bancali di pellet. L'uomo è stato trovato sdraiato nel letto accanto alla madre, nel tentativo di proteggerla

Padova - Incendio avvolge casa e li sorprende nel sonno : madre e figlio morti abbracciati : L'incendio si sarebbe sviluppato a causa di un corto circuito elettrico all'impianto dell'abitazione al piano terra sorprendendo nel sonno le due vittime che non hanno avuto scampo. L'uomo, disabile, avrebbe tentato in tutti i modi di salvare la madre anziana ma il fumo li ha intossicati e sono morti insieme abbracciati.Continua a leggere

Incendio devasta officina 'domestica' : casa salvata in extremis : Le fiamme hanno distrutto una piccola officina attaccata a un'abitazione in via Trassegno a Lonigo. L'Incendio è scoppiato verso le 11:30 e i vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme del ...

Giocano con un accendino - 5 fratellini bruciati vivi nell’Incendio divampato in casa : La tragedia è avvenuta a Manila, nelle Filippine. Soltanto uno dei piccoli si è salvato, e ha riferito alle autorità che due di loro stavano bruciando alcuni vestiti per gioco. L'incendio ha finito per danneggiare almeno 40 abitazioni nel distretto di Tondo: 300 famiglie sono state sfollate.Continua a leggere

In fiamme lo Stir di Casalduni - nuovo tentativo d'Incendio nella notte Il governo : «Subito piano sicurezza» : Nuovo tentativo di incendio nello Stir di Casalduni, in provincia di Benevento: nei giorni scorsi l'impianto di trattamento dei rifiuti era già stato interessato dalle fiamme. A renderlo...

Rifiuti - Benevento : Incendio nell’impianto Stir di Casalduni - “è un disastro - siamo in emergenza” : Un incendio è divampato nell’impianto Stir di Casalduni, in provincia di Benevento: il rogo è scoppiato all’alba e sta interessando i Rifiuti che si trovavano all’interno della struttura. Sul posto i Vigili del Fuoco. Non è ancora chiara l’origine dell’incendio. “È un disastro, siamo in emergenza“, spiega in una nota Claudio Ricci, presidente della Provincia di Benevento. “Al momento ci possiamo ...

Barisardo. Incendio in casa - marocchino si butta dal terrazzo per sfuggire alle fiamme : Nella tarda serata di sabato 18 agosto, a Bari Sardo in via Garibaldi, una privata abitazione è stata interessata da un vasto Incendio che ha causato diversi danni. All'interno vi era solo un ...

Tenta Incendio casa ma rimane ustionato : ANSA, - ISOLA CAPO RIZZUTO , CROTONE, , 20 AGO - Dopo un diverbio con un coetaneo, per "punirlo" in due rovesciano della benzina sul ballatoio di casa del rivale e danno fuoco. Ma uno di loro rimane ...

Zurigo : donna muore dopo Incendio in casa per anziani : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Incendio danneggia casa nel Bergamasco : ANSA, - BERGAMO, 17 AGO - Un grosso Incendio è scoppiato la notte scorsa a Romano di Lombardia , Bergamo, , causando anche due esplosioni e danneggiando una palazzina in via Montecatini 48, nella ...

Dieci anziane sono morte in un Incendio in una casa di cura in Cile : Martedì mattina si è sviluppato un incendio in una casa di cura a Chiguayante, nella regione Cilena di Biobío, a poco più di 500 chilometri a sud della capitale Santiago del Cile. Nell’incendio sono morte Dieci signore anziane, mentre altre The post Dieci anziane sono morte in un incendio in una casa di cura in Cile appeared first on Il Post.

Brunico - donna morta in un Incendio in casa : il nipote fermato per omicidio : Svolta nelle indagini sulla tragica fine di Nicoleta Caciula, il 17 luglio scorso. L'autopsia ha escluso l'asfissia e individuato i segni di strangolamento sotto le ustioni. Il giovane avrebbe confessato