In Edicola sul Fatto Quotidiano del 30 settembre | “Abbiamo 5 milioni di poveri | il

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 29 settembre : Manovra – Non rispetterà i paletti del Fiscal Compact - crolla la Borsa - sale lo spread : LA giornata Guerra al Fiscal Compact: il governo sfida Bruxelles Al lavoro sulle stime – Anche con un deficit al 2,4% il debito puo stabilizzarsi o scendere Il Tesoro studia come evitare la bocciatura. Savona: “Sarà battaglia con la Commissione” di Carlo Di Foggia Forza spread di Marco Travaglio Leggete qua: “Noi pensiamo che l’Italia debba porre il veto all’introduzione del Fiscal Compact nei trattati e stabilire un percorso a ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 28 settembre : Tria ingoia il deficit al 2 - 4% e resta. M5S e Lega : “Manovra del popolo” : #cinedeficit deficit al 2,4% per spendere, vincono Salvini e Di Maio “Manovra del popolo” – Dopo ore di negoziati, il ministro del Tesoro si arrende: spesa a debito per reddito di cittadinanza, mini-flat tax e pensioni di Carlo Di Foggia Il Consiglio supino della magistratura di Marco Travaglio “Vorrei capire come sia possibile che tanti uomini… talvolta sopportino un tiranno solo, che non ha altro potere se non quello che ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 27 settembre : Di Maio e Salvini : “Deficit al 2 - 4%”. Tria non ci sente : In manovra “Il deficit sia al 2,4%”. Alleati all’attacco ma Tria non cede Scontro totale – Di Maio e Salvini indicano l’obiettivo definitivo ma non c’è accordo col Tesoro, che avverte: “I mercati reagiranno” di Carlo Di Foggia Disordine dei giornalisti di Marco Travaglio Oltre 10 anni fa, quando non c’erano né il Fatto né i 5Stelle e Casalino lavorava a Telenorba, mi chiama Gianroberto Casaleggio, animatore con Beppe Grillo del ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 26 settembre : “Sapevano e non hanno fatto nulla”. Gli ispettori ministeriali su Benetton&C : Strage di Genova – L’atto d’accusa dei tecnici “Per far salire i profitti solo 23 mila euro l’anno sulla struttura” La commissione ispettiva del ministero: “Autostrade minimizzò irresponsabilmente il degrado del ponte” di Giorgio Meletti Fate schifo di Marco Travaglio Noi non lo sapevamo, ma ogni volta che passavamo in auto sul ponte Morandi di Genova fungevamo da cavie di Autostrade per l’Italia, controllata da Atlantia della ...

In Edicola sul Fatto del 25 settembre – Quei mega-dirigenti di Economia e Tar servitori dello Stato e del gioco d’azzardo : L’inchiesta Lobby Lottomatica, le porte girevoli tra burocrazia e Tar Gratta e perdi – Per difendere il colosso in tribunale in campo l’ex ras dell’Economia Fortunato, un ex consigliere giuridico e un ex giudice di Giorgio Meletti La questione Morani di Marco Travaglio Da tempo denunciamo la pericolosa assenza di opposizione al governo Conte, a parte quella che quotidianamente si fanno i ministri del medesimo. Ma ora, fortunatamente, ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 24 settembre : Luigi Di Maio – Il vicepremier M5S al Fatto : “Mi fido di Tria - ma c’è chi ci rema contro” : l’intervista – Luigi Di Maio “Dirigenti ci remano contro Subito carcere agli evasori” “Sarà una manovra del popolo, con reddito e pensioni di cittadinanza in deficit e aiuti ai truffati dalle banche” di Luca De Carolis Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Magari. “Il governo vuole tetti pubblicitari che farebbero chiudere Mediaset il giorno dopo” (Silvio Berlusconi, presidente FI, 23.9). Ma allora dillo che ci vuoi proprio ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 23 settembre : Il Decreto Sicurezza di Salvini aumenta i clandestini a spasso : La polemica Decreto Sicurezza, Salvini sfida la Corte costituzionale Immigrazione – Dalla festa di Fratelli d’Italia a Roma il ministro dell’Interno insiste: “Rilievi e ricorsi non mi preoccupano“. E attacca più volte la magistratura di Luca De Carolis Pirla con tartufi di Marco Travaglio Rocco Casalino, portavoce del premier Conte e capo della comunicazione dei 5Stelle, ha commesso vari errori, ma non quello che gli viene ...

In Edicola sul Fatto : le 12 promesse non mantenute dal governo in 110 giorni : Bilanci – Tutti gli impegni di Salvini e Di Maio governo: 12 promesse tradite da 5Stelle e Lega in 110 giorni Accise, legge Fornero, Buona Scuola, Ilva, Lavoro: lo scarto tra le parole e i fatti di Tommaso Rodano Forchettoni senzatetto di Marco Travaglio Mi scuso in anticipo con il bel Beppe Severgnini se oggi mi occupo di Roberto Formigoni: non vorrei pensasse che ne sono “ossessionato”, come a suo dire lo sarei della Boschi (cioè: ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 21 settembre : Parnasi - s’indaga sui fondi al Pd. Ma sparisce la legge-fondazioni : Indagini – Grazie al sistema trojan è stato intercettato un colloquio tra il costruttore, il tesoriere dem e un responsabile Fondazione Eyu Roma, Parnasi torna dai pm: “Incontrai Bonifazi al Pd” La Procura di Roma sta indagando sui soldi dati da Luca Parnasi alla Fondazione Eyu, legata al Pd. Per questo ieri il costruttore romano è stato risentito dal pm Barbara Zuin. Al vaglio dei magistrati ci sono 150 mila euro (Iva compresa) ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 20 settembre : Costo zero? Truffa olimpica Milano&Cortina “I soldi del governo arriveranno” : Presa in giro “Tanto poi i soldi arrivano”. Le rassicurazioni olimpiche Giochi 2026 – Lega e Coni rassicurano Lombardia e Veneto: un modo per far arrivare i fondi a Milano e Cortina si troverà; fino al 2021 non si spende nulla di Lorenzo Vendemiale Fisco per fiasco di Marco Travaglio Si può chiamarla come si vuole: voluntary disclosure, concordato fiscale, emersione del sommerso, rottamazione delle cartelle, definizione agevolata, ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 19 settembre : Lunga vita. Altro che persecuzione giudiziaria : Il caso Soldi Lega, 49 milioni in 76 (comode) annate Intesa con la Procura di Genova: rate da 100 mila euro, debito saldato nel 2094 di Ferruccio Sansa e Davide Vecchi Invito a cena con relitto di Marco Travaglio Se è vero che “le rivoluzioni cominciano per strada e finiscono a tavola” (Leo Longanesi), la cena ai Parioli in casa Calenda era un’ottima idea. Peccato che sia saltata sul più bello, quando elettori e militanti Pd avevano già ...