ILIAD | NUOVE ANTENNE A ROMA | CITTADINI PROTESTANO Ultime notizie | troppo vicine a case e

VODAFONE - nuove offerte e regalo in arrivo per i clienti : sfida a TIM - Wind e ILIAD | Costi e dettagli : VODAFONE, offerte nuove di zecca e regalo ai clienti: TIM, Wind e Iliad tremano - Costi e dettagli. Fonte foto: tecnoandroid.it VODAFONE, nuove offerte e regalo in arrivo per i clienti: sfida a TIM, ...

ILIAD - "guerra di promo" con Tim - Tre e Vodafone / Tra nuove offerte e ritardi di portabilità che confusione! : Iliad, "guerra di promo" con Tim, Tre e Vodafone: tra nuove offerte e ritardi di portabilità si è creata una grande confusione per i consumatori indecisi su come muoversi.(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 19:12:00 GMT)

Vodafone attacca ILIAD - Tim e Wind Tre con le nuove Special Minuti : Vodafone all’attacco di Wind Tre, Tim e iliad con le rinnovate Special Minuti che ora includono Minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili. Le tariffe presenti in questo articolo sono suscettibili di rimodulazioni, anche più di una, in pochi mesi per cui è da tenere in conto un eventuale aumento di 2€ in qualsiasi momento. Vodafone contro tutti, anche contro i propri clienti Per contrastare la fuga di clienti che si sente presa ...

ILIAD - risolti i problemi su linea e copertura internet : nuove opzioni nell'Area Personale : Iliad, risolti i problemi su linea e copertura internet: nuove opzioni nell'Area Personale Iliad , dopo le tante segnalazioni ricevute a causa di problemi sulla linea e, soprattutto, sulla copertura ...

Wind sfida ILIAD - nuove offerte a soli 5 euro al mese : arriva 'Noi Tutti 5' - Ecco come attivare la promozione : Wind sfida Iliad, nuove offerte a soli 5 euro al mese: arriva 'Noi Tutti 5' Wind sfida Iliad: tante nuove offerte a soli 5 euro al mese - Costi e dettagli delle promozioni Con l'arrivo di Iliad sul ...

ILIAD - risolti i problemi sulla linea e la copertura internet. Nuove opzioni sull'Area Personale : Iliad, risolti i problemi sulla linea e la copertura internet. Nuove opzioni sull'Area Personale Il nuovo operatore mobile francese, Iliad, dopo le tante segnalazioni ricevute a causa di problemi ...

Promozioni ILIAD - dopo ho. Mobile e Kena anche Wind la sfida con nuove offerte : Iliad contro tutti. No, non è il nuovo film in uscita nella sale cinematografiche, ma lo scenario che in questo momento riguarda il mondo della telefonia Mobile. Il lancio a giugno nel mercato italiano della nuova azienda francese [VIDEO] ha inevitabilmente stravolto il mondo della telefonia Mobile, grazie ad un'offerta super, minuti illimitati, sms illimitati e 30 giga di navigazione internet a 4G+, che ha attirato molti utenti. Quest'ultimi ...

ILIAD - Kena - Ho mobile : continua la corsa alle nuove tariffe mobile low cost : Loro l’hanno chiamata rivoluzione, altri la chiamano l’offerta del cambiamento. Si parla della tariffa da 5,99 euro al mese che include minuti e sms illimitati, 30 GB in 4G+, 2GB per l’Europa (Stati dell’Unione), chiamate illimitate verso 60 paesi nel mondo e zero vincoli temporali per disattivare l’offerta. Così Iliad è entrata sul mercato italiano, riscuotendo subito ottimi riscontri in termini di seguito e SIM richieste. Ciò che però l’arrivo ...