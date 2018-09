Ilary Blasi | “Grande Fratello Vip? Ecco chi è il mio concorrente preferito”

Francesco Totti show a Verissimo : «Il quarto figlio con Ilary Blasi? Al momento giusto la devo colpire bene...» : Francesco Totti show a Verissimo. L'ex numero 10 della Roma, in occasione dell'uscita della sua biografia Un Capitano, si racconta a Silvia Toffanin a 360 gradi. Il calcio, la famiglia, gli amici. Ma ...

Francesco Totti si commuove parlando di Ilary Blasi - le lacrime dell'ex calciatore a Verissimo [VIDEO] : Francesco Totti ospite a 'Verissimo' parla di sua moglie Ilary Blasi, l'ex calciatore mentre la descrive come la donna della sua vita si commuove La Roma, i figli, il suo addio al calcio e Ilary Blasi ...

Grande Fratello Vip - Antonella Elia che schiaffo a Ilary Blasi : 'Ho preferito partecipare a Tale e Quale Show' : Il carattere fumantino di Antonella Elia si è fatto conoscere negli anni durante la sua partecipazione a reality-show come Pechino Express e l'Isola dei Famosi. Proprio per questo motivo la showgirl ...

Francesco Totti si commuove parlando di Ilary Blasi - le lacrime dell’ex calciatore a Verissimo [VIDEO] : Francesco Totti ospite a ‘Verissimo’ parla di sua moglie Ilary Blasi, l’ex calciatore mentre la descrive come la donna della sua vita si commuove La Roma, i figli, il suo addio al calcio e… Ilary Blasi! Francesco Totti a ‘Verissismo’ ha parlato della sua vita da calciatore, ma anche da uomo, padre e marito. L’ex numero 10 giallorosso ha confessato quanto sia importante per lui sua moglie. ...

Francesco Totti a Verissimo con "Un Capitano"/ "Geloso di Ilary Blasi? Si - ma lei lo è più di me" : Francesco Totti racconta a Verissimo tanti aspetti segreti della sua carriera, dai rapporti tesi con Pavel Nedved, Mario Balotelli e Luciano Spalletti. (Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 17:40:00 GMT)

FRANCESCO TOTTI A VERISSIMO CON "UN CAPITANO"/ "Ilary Blasi? Ho voluto sposarla appena l'ho vista in tv" : FRANCESCO TOTTI racconta a VERISSIMO tanti aspetti segreti della sua carriera, dai rapporti tesi con Pavel Nedved, Mario Balotelli e Luciano Spalletti. (Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 17:15:00 GMT)

Ilary BLASI/ "È rimasta sempre uguale. Dorme con pigiamone e i calzini di lana" (Verissimo) : ILARY BLASI e Francesco Totti: una delle coppie più longeve d'Italia che, a Verissimo, hanno deciso di svelare qualche segreto per la gioia dei loro fans. (Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 15:24:00 GMT)

Verissimo/ Ospiti 29 settembre - Francesco Totti ammette : "Voglio cinque figli con Ilary Blasi" : Verissimo, anticipazioni e Ospiti 29 settembre: Francesco Totti, Marco Bocci, Elisabetta Canalis e gigi Marzullo si raccontano ai microfoni di Silvia Toffanin.(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 14:31:00 GMT)

GF Vip - Ilary Blasi : Ecco Perchè Lory Del Santo Entra Nella Casa! : In queste ore fa discutere la decisione presa dagli autori del Grande Fratello Vip, quella di far Entrare Nella casa Lory Del Santo dopo aver perso di recente il figlio. Ilary Blasi chiarisce con un comunicato stampa, le motivazioni che li hanno portati a prendere questa discutibile scelta. Ilary Blasi in queste ore ha confermato una notizia che fino a qualche giorno fa sembrava essere solo una chiacchiera di corridoio. Gli autori del Grande ...

Ilary Blasi/ Tradita da Francesco Totti? "Pagò Flavia Vento per tacere". E la moglie s'infuria (Verissimo) : Ilary Blasi e Francesco Totti: una delle coppie più longeve d'Italia che, a Verissimo, hanno deciso di svelare qualche segreto per la gioia dei loro fans. (Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 10:41:00 GMT)

Ilary Blasi/ Totti : "Lei all'inizio sapeva a stento chi fossi" (Verissimo) : Ilary Blasi e Francesco Totti: una delle coppie più longeve d'Italia che, a Verissimo, hanno deciso di svelare qualche segreto per la gioia dei loro fans. (Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 08:41:00 GMT)

Cristian - Chanel e Isabel - chi sono i tre figli di Totti/ Le ragazze? Sono tutto Ilary Blasi (Verissimo) : I tre figli di Totti e Ilary Blasi: Cristian, Chanel e Isabel, l'ultima arrivata, saranno presenti a Verissimo, dove faranno vedere a tutti l'unità della grande famiglia del romanista. (Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 08:05:00 GMT)

Grande Fratello Vip : Antonella Elia ha detto no a Ilary Blasi : Antonella Elia rifiuta Ilary Blasi: il no al GF Vip Il Grande Fratello Vip, anche per questa terza edizione, è riuscito ad avere un cast di tutto rispetto, anche se sarebbe potuta andare ancora meglio. Infatti, la produzione del reality condotto da Ilary Blasi aveva chiesto ad Antonella Elia di prendere parte al programma, ma la showgirl ha risposto con un secco no. Il motivo di tale rifiuto, stando quanto riportato dal portale Gossip e Tv, ...

Ilary Blasi con i figli al Colosseo per celebrare il compleanno di Francesco Totti e l’uscita del suo libro ‘Un Capitano’ : Ilary Blasi per la festa di Francesco Totti al Colosseo, in cui celebra con pochi e famosissimi intimi il compleanno L'articolo Ilary Blasi con i figli al Colosseo per celebrare il compleanno di Francesco Totti e l’uscita del suo libro ‘Un Capitano’ proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.