Il sindaco di Verona | «Nuovo show di Celentano»

sindaco Verona - nuovo show Celentano : ANSA, - Verona, 28 SET - Un nuovo show per Adriano Celentano, "in nove puntate, in onda dal teatro Camploy di Verona, atteso su Canale 5 da gennaio a marzo. In sala ci sarà pubblico pagante. Da ...

Sicurezza : sindaco Verona - finalmente regole chiare e pene più severe (2) : (AdnKronos) - "Il messaggio che deve passare, e che grazie a questo decreto potremo applicare con maggior forza, è che vige la tolleranza zero per chi delinque, a prescindere dalla sua nazionalità. Ecco perché era necessario lanciare un segnale importante anche a chi è sul nostro territorio in attes

Sicurezza : sindaco Verona - finalmente regole chiare e pene più severe : Verona, 25 set. (AdnKronos) - “finalmente regole chiare e pene più severe, a tutela della legalità e di chi si comporta correttamente. Una vittoria per tutti, cittadini in primis. Con l’approvazione del decreto, infatti, vengono introdotte importanti misure che ci auguriamo vengano confermate dal Pa

Cosenza-Verona - la partita rinviata perché il campo è impraticabile. Tifosi imbufaliti con il sindaco Occhiuto : “Vergogna” : Ai cosentini puoi costruire il megaponte di Calatrava utilizzando i fondi che la Regione Calabria ha elargito per l’edilizia sociale. Puoi organizzare anche una mostra di Van Gogh nel Museo multimediale e far condividere l’ingresso con il Mc Donald’s. Puoi addirittura chiedergli che con i soldi pubblici vengano pagati i debiti personali del sindaco. Quello che non puoi fare ai cosentini è fargli perdere 3 a 0 a tavolino la partita che la squadra ...

Maltempo Verona : il sindaco sul Lungadige Attiraglio in aiuto agli abitanti : Sul Lungadige Attiraglio, la zona più colpita dal Maltempo di ieri, è al lavoro da questa mattina il sindaco di Verona Federico Sboarina, assieme ad assessori, consiglieri comunali e ai presidenti delle municipalizzate Amia e Agsm, per aiutare gli abitanti che si sono ritrovati con le case invase dal fango (circa una decina). “La conta dei danni si farà dopo, adesso è più urgente dare una mano alle persone. C’è gente che ha perso ...

Maltempo Verona : il Ministro Fontana in contatto con sindaco e Regione : “Da ieri sera sono in costante contatto con il sindaco di Verona Federico Sboarina e il prefetto Salvatore Mulas per avere aggiornamenti sulla situazione in corso e sulle conseguenze dell’ondata di Maltempo che si e’ abbattuta su citta’ e provincia nelle ultime ore. Mi sono subito attivato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha garantito la massima collaborazione ed e’ in costante dialogo con la ...

Cosenza-Verona non si gioca : terreno impraticabile. Il sindaco Occhiuto : 'Vergognoso' : Succede anche questo nel calcio italiano. Dopo un tira e molla durato un paio d'ore, non si gioca Cosenza-Verona, valida per la seconda giornata del campionato di Serie B. Lo ha comunicato la società ...

Avellino - il sindaco M5S copia il programma del primo cittadino di Verona : Il sindaco di Avellino ha copiato il programma del primo cittadino di Verona. Il grillino Vincenzo Ciampi , secondo il sito Irpiniafocus, avrebbe fatto un vero e propria copia e incolla delle linee ...

Il sindaco di Avellino - del M5S - ha 'copiato' il programma del sindaco di centrodestra di Verona : È bufera sul sindaco di Avellino, Vincenzo Ciampi, dopo la scoperta che l'introduzione alle dichiarazioni programmatiche che il sindaco del M5s presenterà al consiglio comunale il prossimo 4 settembre, è identica al programma di governo presentata dal sindaco di Verona, Federico Sboarina, eletto da una coalizione di centrodestra il 27 giugno dell'anno scorso.A scoprirlo è stata Roberta Mediatore, una giornalista di ...

Avellino - il sindaco M5S copia il programma dal Comune di Verona : scoppia la polemica : In quasi tutti i passaggi del programma sono state sostituite le parole "Verona" e "veronesi" con "Avellino" e "avellinesi". Per il resto è un programma fotocopia

Verona : sindaco consegna a Salvini il 'pacchetto sicurezza' per la città (2) : (AdnKronos) - Risorse. La richiesta di una deroga per lo sblocca vigili, cioè la possibilità di assumere nuovi agenti di polizia locale togliendoli dal computo generale dei dipendenti degli enti locali. Per il Comune di Verona, che ha le risorse per farlo, vorrebbe dire avere più vigili e nello stes

Verona : sindaco consegna a Salvini il 'pacchetto sicurezza' per la città (3) : (AdnKronos) - Mentre il sindaco Federico Sboarina ha spiegato che: “Quella del Comune di Verona è una gestione virtuosa, come dimostrano i 130 milioni di avanzo di bilancio. Soldi in cassa a disposizione da poter investire ma che non possiamo usare. Al Ministro non chiediamo soldi, ma di poter usare