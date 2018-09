Il rischio sismico della fragile Italia

Sequenza di terremoti tra Sicilia e Calabria : rischio sismico alto - COMUNICATO INGV : Numerose scosse registrate nel basso Tirreno tra Sicilia e Calabria. Sisma intenso al mattino ben avvertito. Ecco il COMUNICATO dell'INGV. Dopo l'intensa scossa di terremoto avvenuta stamattina alle...

“rischio sismico in Italia : analisi e prospettive per una prevenzione efficace in un Paese fragile” : L’Italia è un Paese sismico? Solo negli ultimi 157 anni, dall’Unità d’Italia (1861) a oggi, ci sono stati 39 sismi con effetti disastrosi, compresi gli ultimi eventi del 2012 e 2016. A questi vanno sommati oltre 170 terremoti con danni minori per un totale di 1560 località gravemente danneggiate e circa 150.000 vittime. In media dall’Unità d’Italia ad oggi si è avuto un disastro sismico ogni quattro anni. L’Italia è in sostanza un “Paese ...

Scuole a rischio sismico - ritardi nel Piano di messa in sicurezza. La Corte dei conti : un progetto su quattro ancora da avviare : ROMA - Un'indagine della Corte dei conti rileva il ritardo nell'attuazione del 'Piano straordinario di messa in sicurezza' degli istituti scolastici nelle zone a rischio sismico. La relazione ...

Terremoti : agire subito per l’adeguamento sismico di tutti gli edifici scolastici accertati vulnerabili nelle zone a rischio elevato : di Mario Pileggi, geologo, membro del Consiglio Nazionale “Amici della Terra” – Con l’inizio del nuovo anno scolastico e le aule piene di studenti si ripropone la necessità della messa in sicurezza degli edifici scolastici e della responsabilità dei Sindaci che non chiudono edifici non antisismici. Responsabilità emerse con la sentenza n.190 di Gennaio 2018 della Sezione Penale della Corte di Cassazione che stabilisce <<i ...

Benevento : scossa di terremoto avvertita nel Matese in nottata - Area ad alto rischio sismico : scossa di terremoto modesta avvertita a nord di Benevento nel cuore della notte. Ecco i dati INGV. Una scossa di terremoto di moderata entità è stata registrata oggi 9 settembre 2018, esattamente...

rischio sismico - Reggio Calabria : Codacons - “chiudere gli edifici scolastici non in regola” : Il Codacons chiede al Sindaco di Reggio Calabria “di provvedere all’immediata chiusura di sette istituti scolastici, due scuole per l’infanzia, tre scuole primarie e due scuole secondarie di primo grado, che non risultano in regola con le norme antisismiche“. “A questo punto pretendiamo che qualcuno si assuma la responsabilita’ di far iniziare l’anno scolastico, pur nella piena consapevolezza che i ...

Terremoti - una nuova mappa del rischio sismico basata sulla - ... - : Gli attuali modelli infatti sono sviluppati partendo da una lista di assunzioni incerte e le eventuali predizioni sono difficili da testare nel mondo reale anche per i lunghi intervalli di tempo che ...

rischio sismico e dissesto idrogeologico : 93.000 scosse in 2 anni : Rischio sismico e dissesto idrogeologico: quali inadempienze, quali criticità, quali soluzioni. 93.000 scosse in 2 anni: i geologi occorre prevenzione

Terremoti - sciame sismico in Molise : emerse situazioni a rischio sulle strade : A seguito di controlli sulla viabilità effettuati dai tecnici della Provincia di Campobasso conseguenti allo sciame sismico che ha interessato il Molise, sono stati rilevati dissesti, avvallamenti e asfalto usurato: particolare attenzione è rivolta allo svincolo che collega la SS647 “Bifernina” a Larino (Campobasso), dove, sui viadotti che costituiscono il sistema di raccordo con la SP80 Larino-Guglionesi, si sono rilevati ...

rischio sismico e dissesto idrogeologico - geologi : “Siamo qui a ripetere le stesse parole dopo ogni tragedia” : Si è tenuta questa mattina la conferenza stampa dal titolo “Rischio sismico e dissesto idrogeologico: quali inadempienze, quali criticità, quali soluzioni” presso il palazzo della Provincia di Campobasso. L’incontro di oggi vuole fare il punto sulla situazione molisana che è lo specchio di ciò che sta succedendo in tutta Italia. A introdurre la conferenza stampa è stato Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei ...

rischio sismico : 93.000 scosse in 2 anni - i geologi rilanciano il tema della prevenzione : Dal terremoto del 24 agosto 2016 l’Italia ha tremato altre 93.000 volte. Negli ultimi giorni è stato il Molise a registrare numerose scosse: dal 14 agosto i terremoti in provincia di Campobasso sono stati oltre 200, il più forte è stato avvertito alle 20.19 del 16 agosto, con magnitudo 5.2. “L’area dell’epicentro degli eventi sismici della scorsa settimana (come del resto gran parte della penisola) è altamente vulnerabile, al punto tale da poter ...

rischio sismico - controlli strutturali in edifici a Ispica - Giarratana e Pozzallo : Rischio sismico: al via il progetto Ismers con le analisi strutturali su edifici pubblici a Giarratana, Pozzallo e Ispica dopo i fatti di Genova.

rischio sismico in scuole e edifici pubblici. Dalla Regione 484mila euro per l'Aretino : Oltre 29 verifiche sismiche su edifici pubblici, per un finanziamento complessivo di 484mila euro, e 3 progettazioni di interventi per l'adeguamento sismico di edifici pubblici, beneficiarie di ...