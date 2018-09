Il richiamo di Mattarella al governo | “Serve equilibrio di bilancio” Salvini | “Stia

lastampa

: RT @straneuropa: L'altolà di Mattarella E ora vediamo quale sarà la replica. @LaStampa - sabrina_oveilir : RT @straneuropa: L'altolà di Mattarella E ora vediamo quale sarà la replica. @LaStampa - aussieblue2005 : RT @straneuropa: L'altolà di Mattarella E ora vediamo quale sarà la replica. @LaStampa - ninabecks1 : RT @straneuropa: L'altolà di Mattarella E ora vediamo quale sarà la replica. @LaStampa -

(Di sabato 29 settembre 2018) «La Costituzione italiana - la nostra Costituzione - all’articolo 97 dispone che occorre assicurare l’di bilancio e la sostenibilità del debito pubblico. Questo per tutelare i risparmi dei nostri concittadini, le risorse per le famiglie e per le imprese, per difendere le pensioni, per rendere possibili interventi sociali concreti ed effi...