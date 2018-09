Il Pd domani manifesta contro il governo a Roma Martina | ' A Piazza del Popolo per

tpi

: RT @RossellaSelmini: Quello che in Italia non raccontano: -domani la polizia spagnola manifesta a Barcellona - con l’obiettivo di offendere… - mjanesam_jan : RT @RossellaSelmini: Quello che in Italia non raccontano: -domani la polizia spagnola manifesta a Barcellona - con l’obiettivo di offendere… - hannahbcn1 : RT @RossellaSelmini: Quello che in Italia non raccontano: -domani la polizia spagnola manifesta a Barcellona - con l’obiettivo di offendere… - cblanch1961 : RT @RossellaSelmini: Quello che in Italia non raccontano: -domani la polizia spagnola manifesta a Barcellona - con l’obiettivo di offendere… -

(Di sabato 29 settembre 2018) 'I rigori si possono sbagliare, e anche a me è capitato nel calcio come in politica. Ma devi sempre avere la forza di andare sul dischetto: altrimenti meglio cambiare mestiere', scrive sui social. ...