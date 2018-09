Il Papa alla polizia | Siete vicini agli ultimi quando prevenite il crimine

Udienza - Il Papa alla Polizia : 'Vicini agli ultimi - come genitori' : E' proprio ciò che auspichiamo per il nostro tempo, sapendo che quando mettiamo in pratica la carità, essa cambia il mondo e la storia, anche se non ci accorgiamo subito dei suoi effetti'. Spazio al ...

"Cerco 150 donne nere per un'opera d'arte alla Reggia di Caserta. Ho scritto anche al Papa" : Quale forma prenderà la sua opera lo saprà solo il 2 ottobre, quando alla Reggia di Caserta andrà in scena #Vuoto2. Una performance fotografica fatta di donne con la pelle sulle orme di un altro esperimento artistico . "Inizialmente 'Vuoto' non era concepita come un dittico, lo è diventata col tempo" racconta Giuseppe Palmisano ad HuffPost, "non escludo che in futuro il progetto possa diventare seriale". Fotografo, ...

Rita Dalla Chiesa/ Foto - Rotta dall’emozione per il compleanno del papà : “Su Marte le stelle che amo” : Per il compleanno del papà Rita Dalla Chiesa pubblica una Fotografia di Marte dove "si trovano tutte le stelle che amo". Carlo Alberto Dalla Chiesa avrebbe compiuto 98 anni(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 01:18:00 GMT)

Il Papa : quello che accade alla Chiesa in Cina è un segno dei tempi : In pari tempo, chiedo loro di esprimere, mediante gesti concreti e visibili, la ritrovata unità con la Sede Apostolica e con le Chiese sparse nel mondo, e di mantenervisi fedeli nonostante le ...

Wim Wenders - Papa Francesco/ Dalla pedofilia alla povertà : "Ho visto i buchi nelle sue scarpe e ho capito" : Sarà nei cinema italiani il film documentario del regista tedesco Wim Wenders dal 4 al 7 ottobre prossimo, una lunga intervista in cui Bergoglio raccomta se stesso(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 12:35:00 GMT)

Il Papa dalla Lettonia : 'No a cristianesimo da turisti' : Bergoglio ha poi raccomandato come la vita debba avere il primato sull'economia . "Lo sviluppo delle comunità - ha concluso Francesco - non si attua e nemmeno si misura unicamente per la capacità di ...

Georgina tifa Cristiano Ronaldo davanti alla tv : “vamos papà hermoso” [FOTO] : 1/20 Instagram ...

Chi è Stefano Sala? Da ‘Ballando con le Stelle’ al ‘Grande Fratello Vip’ : il modello-papà di nuovo in tv [GALLERY] : Stefano Sala è uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip 3, il modello di Como protagonista delle dinamiche del reality grazie alla sua bellezza ed al suo carattere Stefano Sala è uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip 3. Il modello forse non vi risulterà così popolare da essere annoverato tra la categoria dei Vip, eppure il 28enne di Como ha un curriculum in cui vanta collaborazioni (soprattuto nel campo della moda) ...

Chi è Stefano Sala? Da ‘Ballando con le Stelle’ al ‘Grande Fratello Vip’ : il modello-papà ci riprova in tv [GALLERY] : Stefano Sala è uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip 3, il modello di Como protagonista delle dinamiche del reality grazie alla sua bellezza ed al suo carattere Stefano Sala è uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip 3. Il modello forse non vi risulterà così popolare da essere annoverato tra la categoria dei Vip, eppure il 28enne di Como ha un curriculum in cui vanta collaborazioni (soprattuto nel campo della moda) ...

Papa nei Paesi Baltici : Vicini al tabernacolo - al Signore e alla gente : ... di 'un dialogo quotidiano con il Signore attraverso la preghiera e l'adorazione', insieme a un ascolto del 'gemito' che 'deriva anche dalla contemplazione del mondo degli uomini'. 'Forse - ha detto -...

Portata dal papà in Pakistan per sposarsi - scrive alla scuola a Monza : «Aiutatemi a tornare» : Una ragazza di 23 anni è stata Portata int Pakistan con l'inganno e lasciata lì senza documenti. La giovane viveva in Brianza, ma il padre ha deciso di non lasciarle completare...

Richard Gere (69 anni) sta per diventare di nuovo papà : la conferma arriva dalla moglie dell’attore Alejandra Silva (35 ann) (FOTO) : Richard Gere sta per diventare di nuovo papà: la conferma è arrivata dal profilo social della moglie dell’attore 69enne, Alejandra Silva (35 anni), che dopo mesi di indiscrezioni, ha annunciato la lieta notizia via Instagram. La foto scelta per mettere al corrente i fan dell’arrivo del bebè è esaustiva dell’importanza del momento per la coppia, immortalata con il Dalai Lama che con una mano sfiora il pancione della futura mamma. “È successo ...

ROMINA POWER/ Da Al Bano alla spiritualità : “Papa Wojtyla speciale - sognai il nostro incontro” (Domenica In) : ROMINA POWER, sembra abbia convinto davvero Al Bano Carrisi, suo ex marito, a non ritirarsi dalle scene. Ne parlerà probabilmente nel salotto di Mara Venier su Rai 1. (Domenica In)(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 18:42:00 GMT)

Coppa Bernocchi 2018 - Sonny Colbrelli : “Dedico la vittoria alla mia ragazza - divento papà! Hanno fatto tutto i miei compagni” : Sonny Colbrelli ha vinto la prestigiosa Coppa Bernocchi 2018, grande classica italiana giunta alla 100^ edizione. Il 28enne bresciano si è imposto dominando letteralmente la volata e imponendosi praticamente per distacco nei confronti degli avversari. L’alfiere della Bahrain Merida ha festeggiato sul traguardo di Legnano per la seconda volta consecutiva e ha poi commentato in questo modo il suo successo ai microfoni di spaziociclismo: ...