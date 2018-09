Il notaio del M5S e amico di Grillo nominato consulente al Mibact

Stop a soldi non tracciati ai partiti - registro con bollo del notaio : Divieto di ricevere contributi non tracciabili provenienti da persone o enti che si dichiarino contrari alla pubblicità dei dati. Obbligo di tenere un apposito registro , bollato da un notaio , sulle ...

Quantificazione del danno per omessa visura del notaio : La Cassazione del 13.7.2018 n. 18525 ha affermato che l'inadempimento del notaio per le omesse visure (a cui segue l'esecuzione forzata del bene acquistato) ha certamente determinato un danno, ma se non si verifica la perdita del bene per l'interruzione dell'esecuzione forzata il danno non può automaticamente identificarsi con l'intero prezzo pagato per l'acquisto del bene pignorato, ma va riferito al danno concretamente subito a causa della ...