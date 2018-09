Il monito di Mattarella | «Conti pubblici in ordine condizione indispensabile per il

Il monito di Mattarella : "La Costituzione dispone l'equilibrio di bilancio" : "Avere conti pubblici solidi e in ordine è una condizione indispensabile di sicurezza sociale, soprattutto per i giovani e per il loro futuro". Lo afferma il Presidente Sergio Mattarella, in occasione dell'incontro con i partecipanti all'iniziativa "Viaggio in bicicletta intorno ai 70 anni della Costituzione Italiana".La Costituzione "rappresenta la base e la garanzia della nostra libertà, della nostra democrazia" e all'articolo 97 ...

Manovra - monito di Mattarella : "Assicurare equilibrio dei conti" : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, rompe il silenzio nel grande dibattito che si è scatenato sulla Manovra che il governo si appresta a varare dopo la nota di aggiornamento del Def. Matterella durante il suo intervento all"incontro con i partecipanti all"iniziativa "Viaggio in bicicletta intorno ai 70 anni della Costituzione Italiana", non ha usato giri di parole per esprimere il suo parere sulla mossa del governo: "La ...

Il monito di Mattarella : "Conti pubblici solidi indispensabili per il futuro dei giovani" : "Avere conti pubblici solidi e in ordine è una condizione indispensabile di sicurezza sociale, soprattutto per i giovani e per il loro futuro". Lo afferma il Presidente Sergio Mattarella, in occasione dell'incontro con i partecipanti all'iniziativa "Viaggio in bicicletta intorno ai 70 anni della Costituzione Italiana".La Costituzione "rappresenta la base e la garanzia della nostra libertà, della nostra democrazia" e all'articolo 97 ...

Crollo ponte Morandi - tesi choc : “camion acciaio troppo pesante”?/ Genova - monito Mattarella e tir miracolato : Camionista giù dal ponte Morandi: "sono vivo grazie alla Madonna", spiegava Giancarlo Lorenzetto a PrimoCanale. La tesi choc della procura: il suo camion "causa" del Crollo?(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 19:35:00 GMT)

MATTARELLA “PER GENOVA SCELTE CONCRETE RAPIDE”/ Ultime notizie - il monito del presidente al governo : MATTARELLA “SCELTE CONCRETE per GENOVA”. Ultime notizie, il monito del presidente “Bisogna ricostruire uniti e in tempi rapidi”. Le parole del capo dello stato a un mese dalla tragedia(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 09:50:00 GMT)

monito di Mattarella : 'Nessuno è sopra la legge'. Salvini : 'La rispetto' : Ma non si deve neppure dare l'impressione che in questa opera vi possa essere la contaminazione di una ragione politica', afferma il Capo dello Stato citando Oscar Luigi Scalfaro nel centenario della ...

monito di Mattarella : «Nessuno è sopra la legge». Salvini : «La rispetto» : «Nessun cittadino é al di sopra della legge». Il Presidente della Repubblica lancia il suo Monito mentre imperversa, da giorni, il braccio di ferro ingaggiato dal leader della...

monito di Mattarella : "Nessuno è al di sopra della legge" : Roma, 12 set. , AdnKronos, - "Come spesso ebbe a ricordare anche il presidente Scalfaro, queste valgono per tutti, senza aree di privilegio per nessuno, neppure se investito di pubbliche funzioni; ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : monito di Mattarella a S.'Anna di Stazzema (13 agosto) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Monito di Mattarella alla commemorazione a Sant'Anna di Stazzema. Juventus, esordio a Villar Perosa per Cr7 (13 agosto 2018)(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 05:20:00 GMT)

Mattarella 'con' il Papa : "migranti sono i nuovi schiavi"/ monito Francesco : "non sono merce ma persone umane" : Mattarella col Papa: 'migranti nuovi schiavi'. Giornata mondiale contro la tratta degli esseri umani che coinvolge circa 40 milioni di persone.

Mattarella ‘con’ il Papa : “migranti sono i nuovi schiavi”/ monito Francesco : “non sono merce ma persone umane” : Si celebra oggi la Giornata mondiale contro la tratta degli esseri umani che coinvolge circa 40 milioni di persone al mondo, di cui almeno 10 milioni di minori(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 14:50:00 GMT)

monito Mattarella - 'MIGRANTI NUOVI SCHIAVI'/ Giornata mondiale contro le tratte : i minori 10 milioni : MATTARELLA, 'MIGRANTI NUOVI SCHIAVI': Giornata mondiale contro la tratta degli esseri umani che coinvolge circa 40 milioni di persone al mondo.

monito Mattarella - "MIGRANTI NUOVI SCHIAVI"/ Giornata mondiale contro le tratte : i minori 10 milioni : Si celebra oggi la Giornata mondiale contro la tratta degli esseri umani che coinvolge circa 40 milioni di persone al mondo, di cui almeno 10 milioni di minori(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 12:15:00 GMT)

monito Mattarella : “migranti sono i nuovi schiavi”/ Giornata mondiale contro le tratte : sono 40 milioni : Si celebra oggi la Giornata mondiale contro la tratta degli esseri umani che coinvolge circa 40 milioni di persone al mondo, di cui almeno 10 milioni di minori(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 11:19:00 GMT)