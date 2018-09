Il macellaio molestatore in bus | Negozio chiuso | mi annoiavo

ilgiornale

: Il macellaio molestatore sul bus: «Mi annoiavo e andavo a toccare le studentesse» - Corriere : Il macellaio molestatore sul bus: «Mi annoiavo e andavo a toccare le studentesse» - Narr_Azioni : Siccome la macelleria in cui lavora era chiusa, ha pensato di impiegare la mattinata a molestare ragazze sui bus. L… - Paolo18030138 : RT @maldinapoli: Una parola su questo altro esemplare italico? @matteosalvinimi Torino, il macellaio molestatore sul bus: «Negozio chiuso,… -

(Di sabato 29 settembre 2018) Come trascorrere il tempo durante il giorno libero? Andando a toccare le studentesse sugli autobus. Questa è l'incredibile spiegazione che undi Torino ha dato agli agenti dopo essere stato colto in flagrante.La macelleria nella quale lavora era chiusa e per impegnare la mattinata ha pensato di andare a molestare le ragazze, come se fosse un normalissimo e lecito passatempo, riporta il Corriere.Il fatto è accaduto nella mattina di giovedì, tra le 9 e le 10. Il salumiere 48enne ha scelto la fascia oraria e la tratta abituale delle studentesse universitarie dirette a Palazzo Nuovo e ha ripercorso quella strada a bordo dei mezzi pubblici per ben quattro volte.Il suo via vai era stato notato da alcuni agenti in borghese che hanno inizato a tenerlo d'occhio. Ilha preso prima il 56 da piazza Vittorio, direzione Porta Susa. Poi ha ripercorso la stessa tratta in senso ...