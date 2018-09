Il governo tira dritto - Conte : 'una manovra che farà cresce il Pil'. Opposizioni sul piede di guerra : Durissime invece le reazioni delle 'Opposizioni: 'non è una manovra per il popolo ma contro il popolo' secondo Forza Italia. 'Ci saranno conseguenze devastanti entro un anno' sottolinea Matteo Renzi -

Di Maio - governo non tira a campare : "Non c'è in programma nessuna richiesta di dimissioni" del ministro dell'economia Giovanni Tria ha aggiunto. Tutte le notizie di Breaking News Per approfondire

Google consentirà al governo Cinese di spiare gli utenti via smartphone? - : ...di capitolare sulle richieste di censura e sorveglianza in cambio dell'accesso al mercato Cinese come confisca dei nostri valori e della nostra posizione negoziale governativa in tutto il mondo', ha ...

Olimpiadi 2026 - Salvini 'Dovere del governo sostenere chi non si ritira'. M5S 'Stato non può metterci i soldi' : Ore di caos politico sulle Olimpiadi 2026. La candidatura italiana viene presentata dal Coni a Losanna. Ieri la proposta a tre sembrava del tutto tramontata, con l'esclusione di Torino. Stamattina c'è ...

Olimpiadi 2026 - Salvini : "Torino si ritira? governo sostiene chi resta". Appendino : "candidatura a tre errore" : 15.42 - Il sindaco di Torino Chiara Appendono risponde a Matteo Salvini sulla candidatura per le Olimpiadi 2026: "Torino non si è tirata indietro, ha chiesto di avere chiarezza su certi elementi. La bozza di protocollo mandata dal sottosegretario Giorgetti non dava queste risposte. Se si decide di fare un percorso deve essere chiaro". Secono il primo cittadino: "L'errore di fondo è stato provare a costruire una candidatura a 3.Sono ...

Olimpiadi 2026 - Salvini : "Se Torino si ritira - governo sostenga chi resta in corsa" : Aggiornamento ore 12:05 - Durante la conferenza stampa di presentazione dei risultati dell'operazione "Spiagge sicure" il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha commentato anche il caso della candidatura italiana alle Olimpiadi Invernali 2026 e ha detto che se Torino si ritira il Governo dovrebbe sostenere chi resta candidato, quindi Milano e Cortina, che, tra l'altro, si trovano in regioni governate dalla Lega (con Attilio Fontana e Luca ...

L'Aria che tira prima puntata 10 settembre 2018 diretta : il governo gialloverde sbarca a Cernobbio : 10:55 Myrta Merlino riparte dal ministro Luigi Di Maio per inaugurare la nuova stagione de 'L'Aria che tira'. In collegamento con Coffee Break, la giornalista promette di dare agli italiani tutte le risposte che alimentano, in questi giorni, il dibattito politico come la chiusura degli esercizi commerciali alla domenica.prosegui la letturaL'Aria che tira prima puntata 10 settembre 2018 diretta: il Governo gialloverde sbarca a Cernobbio ...

L'Aria che tira prima puntata 10 settembre 2018 diretta : i primi 100 giorni del governo Conte : 10:55 Myrta Merlino riparte dal ministro Luigi Di Maio per inaugurare la nuova stagione de 'L'Aria che tira'. In collegamento con Coffee Break, la giornalista promette di dare agli italiani tutte le risposte che alimentano, in questi giorni, il dibattito politico come la chiusura degli esercizi commerciali alla domenica.prosegui la letturaL'Aria che tira prima puntata 10 settembre 2018 diretta: i primi 100 giorni del Governo Conte ...

Mafia : appello Cuttaia (Antiracket) al governo - cambiare presto normativa (2) : (AdnKronos) - "Noi dobbiamo essere pronti a organizzare un sistema che consenta il ristoro dei danni eventuali e futuri o probabili", per gli imprenditori che denunciano "cosa che la legislazione attualmente non consente", denuncia ancora Domenico Cuttaia. "Solo così potremo dare una spinta notevole

Mafia : appello Cuttaia (Antiracket) al governo - cambiare presto normativa : Palermo, 29 ago. (AdnKronos) - "Per potere raggiungere al più presto risultati positivi" sul fronte dell'antiracket "va adeguata la normativa, che risale ormai a più di 20 anni fa, quando c'erano situazioni diverse". E' l'accorato appello lanciato dal Commissario nazionale antiracket Domenico Cuttai

Peggio la satira o un governo che fa satira? : La copertina lascia un po’ a desiderare, “construit par des italiens… Nettoyé par des migrants”. Costruito dagli italiani e spazzato dai migranti, non una gran battuta. Ovviamente lo sfondo è il ponte Morandi. E viene più che altro malinconia, proprio non si ha voglia di stare a pensarlo, che Charli

Il governo tira dritto su Autostrade : 'Avviata la revoca della concessione' : Anche l'altro vicepremier, Luigi Di Maio, ribadisce la strada da seguire: 'Lo dico chiaramente, c'è una volontà politica certa: vogliamo revocare le concessione ad Autostrade per l'Italia'. Il capo ...

VIDEO – Di Maio implacabile a SKYTG24 - i poteri forti sono avvisati : “Questo governo garantirà sempre il rispetto delle regole” : Luigi Di Maio implacabile davanti i microfoni di SKYTG24, sulla questione delle concessioni di autostrade italiane, “Questo Governo garantirà sempre il rispetto delle regole” Nello Sblocca Italia nel 2015 fu inserita una norma nella notte, una leggina, che prorogava le concessioni ad Autostrade per l’Italia in barba a qualsiasi regola sulla concorrenza, senza fare più gare. Ad un certo punto, quando sono scadute le concessioni, ...

Divisione netta nel governo sulla revoca ad Autostrade. La Lega frena - M5s tira dritto : La visita ai feriti, l'abbraccio ai parenti delle vittime, il punto tecnico con i soccorritori e il cordoglio per i morti che non finisce mai. Questo è il Matteo Salvini solidale e poi, anzi contemporaneamente, c'è il Matteo Salvini calato non solo nel suo ruolo di vicepremier, ma anche nella sua funzione di leader della Lega. Ed è proprio in base a questa che esplodono le prime diversità di approccio politico, ma ...