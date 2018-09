Il governo del popolo dimentica la ‘casa del popolo’ | il Parlamento non lavora

Loft - Marco Travaglio smonta tre ‘Balle Spaziali’ : “È vero che lo spread sale per colpa del governo?” : Il direttore de Il Fatto Quotidiano, in esclusiva per gli abbonati alla piattaforma Loft, torna con la seconda puntata della nuova stagione di “Balle Spaziali”, il format che distingue le notizie dalle fake news. Il governo alza l’asticella del rapporto tra deficit e Pil al 2,4 per cento; ora si teme la reazione dei mercati. È vero che lo spread aumenta per via di ‘Salvimaio‘ e della dissennata manovra finanziaria ...

Ecco la manovra del governo del cambiamento : tre miliardi al Sud per sgravi e incentivi : I dossier da portare in manovra per Barbara Lezzi sono sempre gli stessi: la regola del 34% per portare al Mezzogiorno un terzo degli investimenti complessivi in un territorio dove vive il terzo...

Olimpiadi 2026 : l'ok del governo alla candidatura Milano-Cortina - "Ma niente finanziamenti" : Il sindaco Sala: "Non è un problema, c'è tempo". Mercoledì a Buenos Aires la presentazione ufficiale al Cio

Contratto scuola - aumento stipendi docenti ultime notizie : la palla passa al ‘governo del cambiamento’ : L’accordo raggiunto dalle forze di maggioranza del Governo in merito alla nota di aggiornamento del Def (il Documento di Economia e Finanza) è stato accompagnato da festeggiamenti e da dichiarazioni eclatanti da parte dei vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, i quali, vincendo la resistenza del ministro dell’Economia, Giovanni Tria, parlano di ‘Manovra del cambiamento’ e di ‘Manovra del Popolo’, oltre a ...

«governo del popolo» - tutte le misure della manovra : Un primo avvio della flat tax per oltre un milione di partite Iva ma anche del reddito e della pensione di cittadinanza, una nuova rottamazione delle cartelle, il superamento della...

La reazione dell'Europa e dei mercati dopo che il governo ha optato per un deficit al 2 - 4% : 'Sono molto confidente - ha aggiunto - che quando i mercati, i nostri interlocutori conosceranno nei dettagli la manovra, lo spread sarà assolutamente coerente con i fondamenti della nostra economia'.

Riforma pensioni - quota 100 : ecco le ipotesi allo studio del governo : “Abbiamo portato a casa la manovra del popolo che per la prima volta nella storia di questo Paese cancella la povertà grazie al reddito di cittadinanza, per il quale ci sono 10 mld, e rilancia il mercato del lavoro anche attraverso la Riforma dei centri per l’impiego. Restituiamo futuro a 6 milioni e mezzo di persone”. Le dichiarazioni trionfanti sono quelle del vicepremier Luigi Di Maio che parla di ‘pensione di ...

Borsa : Milano brucia 22 miliardi sulla scia della manovra governo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Commissario per Genova - il nome è Claudio Andrea Gemme. Sul manager c’è l’accordo delle forze di governo : Il nome non è ancora ufficiale, né potrebbe esserlo come vedremo, ma l’accordo sul Commissario straordinario alla ricostruzione di Genova sarebbe stato trovato ai massimi livelli del governo: l’incarico, secondo fonti di governo sentite dal Fatto Quotidiano, dovrebbe essere assegnato a Claudio Andrea Gemme, dirigente d’azienda 70enne, genovese doc e con un ricco curriculum anche internazionale. E’ suo il nome che sta ...

De Magistris e la manovra del governo del cambiamento : 'Fiducioso ma niente elemosina' : ... ma non strutturale - ha detto de Magistris - Aumenta il debito, dà un po' di fiato alle persone in difficoltà ma ricorda anche le misure del passato, quando la politica diceva 'ringraziami perchè ti ...

Sergio Mattarella - la telefonata a Giovanni Tria e il precedente del governo Berlusconi col ministro Ruggiero : La cosa che voleva più di tutte Sergio Mattarella era che Giovanni Tria rimanesse al suo posto al ministero dell'Economia. Per il ministro così come per il presidente della Repubblica ci sono stati momenti di grande tensione tra gli attacchi e le minacce di Luigi Di Maio - 'Pretendo che un ministro serio trovi i ...

governo - Conte : A breve legge delega su semplificazione burocratica : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Pd - Emiliano : “Cambi e smetta di difendere le lobby e i poteri forti. Manovra del governo? È di sinistra” : “Il Pd non può difendere interessi lobbistici, deve tornare a essere un partito di popolo. Deve cambiare giudizio anche su questa Manovra, che è di sinistra”. A dirlo, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, a margine di Urbact, il festival delle buone pratiche dell’Anci che si tiene a Bari. L'articolo Pd, Emiliano: “Cambi e smetta di difendere le lobby e i poteri forti. Manovra del governo? È di sinistra” ...

Nella manovra le misure del contratto di governo : Superano i 33 miliardi di euro le risorse necessarie per finanziare il reddito e la pensione di cittadinanza, l'avvio della flat tax e il superamento della legge Fornero, punti cruciali del contratto -...