Il fondatore di Whatsapp lascia Facebook | Ho venduto la privacy dei miei

“Ho venduto la privacy dei miei utenti a Facebook” - l’amaro sfogo del co-fondatore di WhatsApp : Vendere l’anima al diavolo. Pentirsene e restarne mentalmente prigionieri, consapevole che tradire i propri valori abbia significato diventare ricco. La storia di Brian Acton, co-fondatore di WhatsApp, è singolare e non semplice da inquadrare. Perché è una storia di ambizioni e soldi, che parte da una passione e passa da Facebook: per la precisione dagli oltre 20 miliardi di dollari che Mark Zuckerberg mise sul tavolo nel 2014 per accaparrarsi ...