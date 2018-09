Il dramma della piccola Iman | bimba ferita in un bombardamento in Yemen | “Papà sto

“Male male”. Mosetti - il dramma della figlia Asia. “La chirurgia l’ha combinata così” : Tutti la conoscono perché è la figlia di Antonella Mosetti con la quale Asia Nuccetelli ha partecipato alla prima edizione del Grande Fratello Vip come unico concorrente. È stato proprio grazie al reality che la Nuccetelli ha raggiunto il successo. Dopo il Grande Fratello, però, sono iniziati i suoi problemi. La ragazza, da sempre piuttosto insicura del suo aspetto fisico, ha deciso di andare dal chirurgo a fare qualche ritocchino qua e ...

Mauro Marin - la drammatica rivelazione della ex da Barbara D'Urso : 'Cosa mi ha fatto quando ero incinta' : 'Ero incinta e lui è stato violento'. Jessica contro Mauro Mari n, parte due. A Domenica Live , da Barbara D'Urso , l'ex fidanzata del vincitore del Grande Fratello 10 continua ad accusare il padre di ...

Morto sulla scala antincendio - Ghinelli : 'dramma a ridosso di una scuola. Da oggi la piazza sarà la prima tappa della pattuglia anti degrado'... : "E' un episodio triste e doloroso che fa riflettere su quanto sia difficile dare risposte adeguate e coerenti al disagio". L'episodio al quale si riferisce il sindaco Alessandro Ghinelli risale a ieri ...

“Ha rischiato di morire”. Marco Liorni a cuore aperto racconta il dramma della figlia : Un racconto atroce quello di Marco Liorni sulla sua bambina e che parte da un episodio ancor più terribile: “Qualche anno fa un bambino morì all’Ikea soffocato mangiando un hot dog. La cugina di mia moglie Giovanna era lì mentre accadde quell’episodio, poi riportato da tutti i giornali”. Il fatto è stato raccontato dal conduttore, ora sugli schermi Rai con “Italia Si” e ha avuto come protagonista la figlia Viola. La piccola stava ...

“Non mi è rimasto più nulla!”. Il dramma di Nathalie Guetta - il suo dolore. L’ultima confessione della ‘Natalina’ di Don Matteo : L’abbiamo conosciuta inizialmente come la perpetua di Don Matteo ma a sessant’anni ha avuto il coraggio e la bravura di mettersi nuovamente in gioco: Nathalie Guetta, durante l’ultima edizione di Ballando con le Stelle, ha conquistato tutti con i suoi passi di danza. A tratti goffa, ma certamente simpatica, Nathalie è stato un valore aggiunto dell’ultima edizione del programma di Milly Carlucci. Natalina – nome del ...

“Non posso smettere”. La drammatica confessione della Lecciso fa tremare lo studio : Questa estate circolava la voce che Al Bano e Romina Power fossero tornati insieme. La notizia aveva entusiasmato i fan che avevano esultato. In fondo Al Bano e Romina sono sempre stati visti come una “cosa sola” e la loro separazione ha fatto soffrire parecchio i fan della coppia. Ma nella vita ne succedono tante, succede anche che gli amori più inossidabili finiscano. Succede che anche i sogni più preziosi si infrangano. Così si era ...

SULLA MIA PELLE/ Il film per far rivivere il dramma di Stefano Cucchi e della sua famiglia : Presentato al Festival di Venezia 2018, il film di Alessio Cremonini racconta gli ultimi 7 giorni di vita di Stefano Cucchi con uno straordinario Alessandro Borghi. CARMINE MASSIMO BALSAMO(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 06:11:00 GMT)LE FINTE BIONDE/ Il film sulle "borghesucce" da rimpiangere nell'era dell'apparire, di B. ZampettiFESTIVAL DI VENEZIA 2018/ Cuaron e Netflix conquistano il Leone d'oro: sorprese e delusioni di questa ...

Guido Ceronetti - morto il poeta e drammaturgo che spaziò dalle marionette alla traduzione della Bibbia : È morto nella sua casa di Cetona, in provincia di Siena, Guido Ceronetti, poeta, filosofo e scrittore. Aveva 91 anni. Nato a Torino, viveva da tempo in Toscana: era uno dei maggiori intellettuali contemporanei e conduceva un’esistenza ritirata, quasi ascetica. “Non ho paura di morire. Solo di soffrire. Uno ha già tribolato fin qui, e adesso tribolare in un letto di ospedale, no grazie”, aveva dichiarato in un’intervista. Ammalato da ...

Olivia Newton-John - il dramma della star di Grease : “Il tumore è tornato” : Olivia Newton-John, la star di Grease annuncia il suo dramma: “Il tumore è tornato per la terza volta” Olivia Newton-John si ritrova a combattere il tumore per la terza volta. Tra qualche giorno, ovvero il 26 settembre, l’interprete di Sandy nel noto musical Grease compirà 70 anni. L’attrice non ha alcuna intenzione di arrendersi alla […] L'articolo Olivia Newton-John, il dramma della star di Grease: “Il ...

Avril Lavigne - il dramma della malattia : «Avevo accettato la mia morte» : Avril Lavigne e il dramma della malattia 'Una notte ho pensato 'Sto morendo' e ho accettato la morte. Mi sentivo come se stessi affogando' . In una lettera ai fan pubblicata sul suo sito, la cantante ...

“Dov’è Gessica?!”. Scomparsa da 25 giorni - si teme il peggio : la drammatica ipotesi. L’appello della madre : Che fine ha fatto Gessica Lattuca? La giovane mamma di quattro figli è Scomparsa nella giornata del 12 agosto. Sono passati ormai ben 25 giorni e di lei non c’è nessuna traccia. La donna, di Favara – comune di Agrigento -, è alta 1,62, bionda e con occhi verdi. Al momento della Scomparsa era vestita con una camicetta turchese e pantacollant blu. Ma che fine ha fatto? La madre, intervenuta oggi a La vita in diretta per lanciare ...

Asia Sagripanti - il dramma della stellina di ‘The Voice of Italy’ : Distratta da un insetto che era entrato nell’abitacolo dell’auto ha investito e ucciso un ciclista. L’incidente mortale è avvenuto attorno alle 12 ad Azzano Decimo (Pordenone). L’auto guidata da Asia Sagripanti, 19 anni, finalista nel programma televisivo ‘The Voice of Italy 2018’, ha travolto un ciclista di 52 anni, residente della frazione di Tiezzo. Per il ciclista non c’è stato nulla da fare, Asia ...

“Incinta mi ha cacciata di casa”. Il dramma choc della vip italiana fa rabbrividire : Gossip bomba. La bella vip italiana ha fatto sapere a tutti di essere incinta. Evviva! Penserete voi. E invece no. Perché il padre del piccolo che la vip porta in grembo, non ha gradito neanche un po’ la lieta notizia. Così ha pensato bene di far fare alla futura mamma baracca e burattini e farla sgombrare da casa sua. Che roba… Ma di chi stiamo parlando? Di Paola Caruso, cioè la ex Bonas di Avanti un altro ed ex naufraga de L’Isola dei ...

“Sono disperata”. La vip della tv italiana rivela il suo dramma più privato. Gelo assoluto : La nota stella della televisione italiana sta passando un momento davvero drammatico. E, per esorcizzare il dolore che vive ogni giorno, ha deciso di parlarne apertamente. Lo ha fatto con Tgcom24 svelando tutti i dettagli della sua dolorosissima vicenda personale. La protagonista del dramma che vi stiamo per svelare è Serena Grandi, l’attrice oggi 60enne che nella sua carriera ha fatto impazzire migliaia di uomini, ha detto di essere ...