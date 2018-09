Il Def 2019 spaventa i mercati e lo spread sale Ecco perché

Il Governo sfida l'Europa sul Deficit : reddito di cittadinanza a partire dal 2019 : Matteo Salvini e Lugi Di Maio tirano dritto, in particolare il leader della Lega ha dichiarato di disinteressarsi a ciò che pensa l'Europa della manovra economica e sul tema migranti. Ieri il Governo gialloverde ha trovato l'intesa sul deficit di bilancio al 2,4% che rappresenta una vera e propria sfida a Bruxelles: Noi andiamo avanti. Pensiamo di lavorare bene per la crescita del Paese. Il reddito di cittadinanza è stato immesso in manovra e ...

Il Governo sfida l'Europa sul Deficit : reddito di cittadinanza a partire dal 2019 : Matteo Salvini e Lugi Di Maio tirano dritto, in particolare il leader della Lega ha dichiarato di disinteressarsi a ciò che pensa l'Europa della manovra economica e sul tema migranti. Ieri il Governo gialloverde ha trovato l'intesa sul deficit di bilancio al 2,4% che rappresenta una vera e propria sfida a Bruxelles: "Noi andiamo avanti. Pensiamo di lavorare bene per la crescita del Paese". Il reddito di cittadinanza è stato immesso in manovra e ...

Manovra - Lega e M5s vincono resistenze Tria : Deficit 2019-2021 a 2 - 4% pil : Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, alla Camera durante le dichiarazioni programmatiche del premier Giuseppe Conte, 6 giugno 2018. REUTERS/Tony Gentile Compromettendo l'impegno dell'Italia a ...

Governo M5S-Lega alza Deficit/Pil a 2 - 4% in triennio 2019-2021 : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria. REUTERS/Tony Gentile Tria avrebbe voluto mantenere l'indebitamento netto a 1,6% o comunque sotto il 2% nel 2019. Lega e M5s hanno però spinto sulla leva del ...

Pensioni e Manovra 2019 : accordo su Deficit al 2 - 4% - in 400mila con Q100 : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 28 settembre 2018 vedono arrivare l'accordo della maggioranza in merito al rapporto tra deficit e pil (fissato al 2,4%), un passaggio fondamentale per capire quale sarà lo spazio utile da dedicare alle misure di flessibilità previdenziale e di welfare da inserire nella prossima Manovra. Nel frattempo dall'esecutivo arrivano commenti improntanti alla fiducia, all'interno dei quali si conferma l'intenzione ...

Def 2019 - ecco le misure previste nell'accordo | : Un avvio della flat tax, reddito e pensione di cittadinanza, superamento della legge Fornero e un fondo da 1,5 miliardi per i truffati delle banche: questi i principali contenuti dell'accordo

Quali sono le misure previste nell'accordo sul Def 2019 - : Un avvio della flat tax, reddito e pensione di cittadinanza, superamento della legge Fornero e un fondo da 1,5 miliardi per i truffati delle banche: questi i principali contenuti dell'accordo

Pensioni e LdB 2019 : verso Deficit al 2 - 4% - critiche tecniche su assegni d'oro : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 27 settembre 2018 vedono confermare le stime di crescita del rapporto deficit pil, che potrebbe arrivare a superare il 2% al fine di confermare il superamento della legge Fornero e di avviare il redditto e le Pensioni di cittadinanza. Una prospettiva che rischia però di scontrarsi internamente con i propositi del Ministro dell'Economia ed esternamente con i mercati e le istituzioni europee. Nel frattempo ...

Manovra 2019 - tensione di Governo sul Deficit : oggi varo del Def : Giornata campale oggi per il Governo sul campo di battaglia della Manovra 2019. È il fatico giorno in cui si scoprono le carte, perché oggi si deve approvare la nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza, che conterrà obiettivi e misure che compariranno poi in Legge di bilancio. Si attende nella giornata di oggi un Vertice di maggioranza prima del Consiglio dei ministri vero e proprio che dovrà varare la nota di aggiornamento al ...

Pensioni - Quota 100 e reddito di cittadinanza - aggiornamenti LdB 2019 : ricorso al Deficit : I nuovi aggiornamenti sul sistema Pensionistico vedono crescere la possibilita' di ricorrere al deficit al fine di finanziare i provvedimenti di stampo assistenziale e previdenziale, come le Pensioni e gli assegni di cittadinanza [VIDEO]. Nel frattempo dai gruppi dei lavoratori si attende di conoscere quale sara' il contenuto della nota di aggiornamento al Def, in modo da poter fare finalmente chiarezza in merito ai provvedimenti che saranno ...

Deficit 2019 all'1 - 8% - possibili nuovi margini di bilancio. Via al fisco verde : Complice anche la recente revisione dei conti pubblici operata dall'Istat, i margini di manovra sul bilancio pubblico per il 2019 si allargano leggermente. Anche il ministro dell'Economia, Giovanni Tria e i tecnici del Tesoro, tanto vituperati dal Movimento 5 Stelle, si sarebbero ormai convinti che un Deficit intorno all'1,8% del prodotto interno lordo potrebbe consentire, il ...

Francia - il bilancio 2019 di Macron : maxi taglio tasse e Deficit al 2 - 8% : Il presidente 40enne è arrivato all'Eliseo con la promessa di scuotere un'economia a suo parere contenuta da eccessive regolamentazioni e leggi sul lavoro rigide. Ma la crescita ha rallentato e ...

Legge bilancio 2019 - Salvini : serve coraggio - Deficit non è problema - : Il vicepremier intervistato dal Corriere della Sera si rivolge a Tria: "A me piacerebbe essere il ministro all'Economia che cambia il passo. Il primo, dopo anni di manovre restrittive, a firmare un bilancio espansivo". Necessari tagli agli sprechi, anche nella sanità

Pallanuoto - Coppa Italia 2018-2019 : i risultati della seconda giornata. Definiti ammessi alla Final Eight ed accoppiamenti dei quarti di finale : E’ andata in archivio la prima fase della Coppa Italia di Pallanuoto: delineate le altre sei qualificate alla Final Eight, in programma dall’8 al 10 marzo 2019, alla quale erano già ammesse di diritto Pro Recco e Brescia, Finaliste della scorsa edizione. Passano dal Girone A Sport Management e Posillipo, dal Girone B Ortigia e Lazio, e dal Girone C Napoli e Bogliasco. Nel Girone A, che ieri aveva giocato già due giornate, oggi la ...