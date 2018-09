Il decreto Salvini rivoluziona la giustizia sportiva Giorgetti | ' Decide subito il Tar'

La società deve fermare il decreto Salvini : Lo scorso 24 settembre Matteo Salvini e Giuseppe Conte hanno presentato le linee guida del nuovo "decreto sicurezza". Una serie di norme e regole che però non hanno nulla a che fare con la sicurezza, ma che proprio su questo tema così importante si pongono l'obiettivo di incrinare ancora di più il rapporto tra percezione e realtà. Un "decreto insicurezza" dunque, che delinea un'Italia incattivita, impaurita, incapace ...

'Con il decreto sicurezza di Salvini la deriva razzista diventa legge' : Il primo provvedimento formalmente proposto da questo governo individua un nemico pubblico: lo straniero. E sancisce, 80 anni dopo le leggi razziali, che non siamo tutti uguali 1938-2018: la difesa della razza. L'Espresso in edicola domenica 30 settembre"

Povertà - Salvini : "Bello abolire per decreto anche pareggi del Milan - ma non si può" : "Abolita la Povertà? Mi piacerebbe abolire anche il cattivo tempo e i pareggi del Milan a tempo scaduto, ma purtroppo per decreto non ci riesco". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha ...

"Mi piacerebbe anche abolire il cattivo tempo e i pareggi del Milan ma purtroppo con decreto non ci riesco" - dice Salvini : "Mi piacerebbe anche abolire il cattivo tempo e i pareggi del Milan ma purtroppo con decreto non ci riesco". Il ministro dell'Interno Matteo Salvini commenta con una battuta le parole del ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, che aveva parlato di abolizione della povertà. "Sono convinto che analisti e mercati capiranno che stiamo lavorando per il bene del Paese. Non sono assolutamente preoccupato". Salvini è ...

Salvini : Di Maio? Vorrei abolire povertà per decreto ma non riesco : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Con il decreto Salvini si vuole “disintegrare” il sistema di accoglienza diffuso : Con il recente decreto Salvini si vuole “disintegrare” il sistema di accoglienza diffuso (sistema Sprar) che ha il suo modello

Tutte le obiezioni al decreto Salvini : Protezione umanitaria, sistema di accoglienza, Cpr e hotspot. Tutti i nodi del decreto sull’immigrazione e la sicurezza. Leggi

decreto Salvini - un regalo a chi sfrutta i migranti irregolari : Il Ministro dell'Interno, che ha fatto della "caccia al clandestino" il caposaldo della propria campagna elettorale, firma e porta in approvazione al Consiglio dei Ministri un Decreto dal principale effetto pratico di aumentare il numero di stranieri irregolarmente presenti sul nostro territorio. Nuovi "clandestini" che regaleranno ancor più occasioni di sfruttamento a coloro – spesso italiani, italianissimi - che li arruolano per ...

Cartabianca - Chef Rubio si improvvisa opinionista politico (e la spara grossa) : «Col decreto Salvini - c’è l’Apartheid - è evidente» : Chef Rubio, Cartabianca Unto e bisunto non lo era. Ma fuori luogo, quello un po’ sì. Dopo aver raccontato su DMAX le abitudini dei camionisti in trattoria, ieri sera Chef Rubio è apparso su Rai3 a Cartabianca in qualità di opinionista politico. Le sue argomentazioni ed i toni utilizzati, però, hanno suscitato qualche perplessità anche nella conduttrice Bianca Berlinguer. A seguito delle sue esternazioni polemiche contro Matteo Salvini, ...

L'eurodeputato Viotti : "Fondi per i profughi direttamente a Regioni e Comuni - così smontiamo il decreto Salvini" : Il relatore pd del bilancio europeo inserisce un emendamento che, spiega, consentirà di "dribblare" i veti statali sui progetti di protezione umanitaria

Delrio (PD) : "Il decreto di Salvini porterà insicurezza" : Il capogruppo del PD alla Camera Graziano Delrio è stato questa mattina ospite di Rainews24 dove, in qualità non solo di rappresentante dell'opposizione, ma anche nei panni di ex ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stato intervistato a proposito del decreto del Governo Conte su Genova. Delrio ha detto:"Bisogna accelerare. Si è fatto molto con i proclami e poco con i fatti. Noi ci siamo resi subito disponibili, abbiamo dato ...

Il vero buco del decreto Salvini : Non fatevi distrarre dalle modifiche proposte nel decreto legge Salvini. Sono tutte cartucce sparate con la solita arma di distrazione di massa: promettere sicurezza utilizzando il pugno duro contro gli immigrati. Ma alla fine spareranno a salve, anzi, si rischia il rinculo.La ragione è semplice: i rimpatri non si riescono a fare, se non in pochi Paesi di provenienza e solo grazie al lavoro di Minniti. Se non sono riusciti in questi ...

Il decreto Salvini non entusiasma i comuni di centrodestra. Le voci dei sindaci : Roma. Se la speranza era quella di suscitare l’entusiasmo dei suoi sindaci, allora va detto che l’obiettivo di Matteo Salvini non è pienamente centrato. Per carità, che sia sbagliato nessuno osa pensarlo, o quantomeno dirlo; e però i primi cittadini del centrodestra, perfino quelli leghisti, perfino