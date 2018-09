Il Chelsea regala spettacolo ma viene beffato nel finale | pareggio contro il Liverpool ...

Meraviglia Chelsea - la squadra di Sarri regala spettacolo : blitz dell’Arsenal - ok il City [FOTO] : 1/11 AFP/LaPresse ...

Premier League - Chelsea -Bournemouth 2-0 : Pedro e Hazard regalano il poker a Sarri : Quarta vittoria su quattro per il Chelsea di Maurizio Sarri . I Blues, dopo i successi con Huddersfield, Arsenal e Newcastle, superano anche il Bournemouth, 2-0, con le reti di Pedro , 72', e Hazard , 85'...

Sarri - buona la prima : Pedro regala la vittoria al Chelsea in amichevole : Inizia con una vittoria l'era Sarri al Chelsea . I blues, in tournée in Australia, hanno affrontato e battuto 1-0 il Perth Glory grazie ad un gol segnato da Pedro Rodriguez dopo 5'. Buone indicazioni ...