Il buio nell' anima | la trama del film su Iris con Jodie Foster oggi | 29 settembre 2018

Si sveglia nella notte al buio e tenta di accendere una candela ma era dinamite - ferita : La donna è rimasta gravemente ferita alle mani ma non sarebbe in pericolo di vita. In casa trovato un altro ordigno esplosivo ed è stato necessario evacuare l'intero quartiere per farlo detonare in sicurezza.Continua a leggere

«Perché non sono riuscita a portare nella vita di quest’uomo buio i colori?» : Illustrazione di Alessandra De Cristofaro Cara Ester, il destino è proprio beffardo con me. Nel momento in cui ho deciso di scriverti, mi sono accorta che il tuo indirizzo mail è il nome del suo profumo: ultraviolet. Non che aspettassi altri indizi per constatarlo, sono anni ormai che il destino gioca e, forse, vince, con me. Precisamente sei. Sei gli anni in cui ho provato una passione profonda, un amore grande, immenso, mai provato prima, per ...