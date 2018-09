Il Barcellona si ferma ancora | solo un pareggio contro il Bilbao

Liga - il Girona ferma il Barcellona : al Camp Nou finisce 2-2. Aggancio Real in vetta : Al Real Madrid è bastato un gol di Marco Asensio per battere l'Espanyol, al Barcellona il compito di rispondere a 24 ore di distanza. I blaugrana, però, si fermano al Camp Nou, non riescono ad andare ...

Barcellona - si ferma Vidal : blaugrana in ansia per l’infortunio del cileno : Arturo Vidal alle prese con un nuovo problema al ginocchio che non lascia tranquillo mister Valverde: la situazione Arturo Vidal fa preoccupare il Barcellona ed il suo tecnico Valverde. Il centrocampista si è fermato per un infortunio durante l’allenamento con il suo Cile, un problema che non lascia tranquilli dato che si tratta dello stesso ginocchio operato nella passata stagione. Vidal non parteciperà probabilmente alle gare del ...

Barcellona si ferma a un anno attentati : 15.25 Commemorazione per ricordare le vittime degli attentati di un anno fa a Barcellona e a Cambrils. Dopo la cerimonia in Plaza Catalunya, in molti si sono ritrovati sulla Rambla per tributi spontanei alle vittime. Re Felipe VI,per il quale gli indipentisti avevano esposto uno striscione di "non benvenuto" nei Paesi catalani, ha salutato i familiari delle vittime uno a uno e durante il suo passaggio è stato più volte acclamato al grido di ...

