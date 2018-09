I ritardi della Siracusa-Gela

Navi pulite alimentate a Gnl? A Genova non attraccheranno per colpa dei ritardi della politica : Il porto di Genova è in ritardo nella realizzazione dell'infrastruttura di approvvigionamento di gas naturale liquefatto e Grandi Navi Veloci è stata così costretta a rinviare l'impiego di carburante "...

Ancora ritardi nei rimborsi della Tari a Mazara : Ancora ritardi nei rimborsi Tari a Mazara del Vallo. Lo denuncia il consigliere comunale Nicola La Grutta, del M5s, presentando un'interrogazione all'amministrazione guidata dal sindaco Nicola ...

Ponte Morandi - Toti avverte il governo : “Sarò ferocemente contrario ai ritardi della politica nell’apertura del cantiere” : “Se il governo ci sarà a fianco con efficacia e efficienza sono pronto a ascoltare qualsiasi idea. Se le battaglie politiche nazionali legittime o non legittime, e non entro nel merito, dovessero ritardare anche di soli cinque minuti l’apertura di quel cantiere mi vedrebbero ferocemente contrario“. Lo ha detto il governatore e commissario per l’emergenza Giovanni Toti durante il suo intervento alla presentazione degli eventi ...

Ponte Morandi a Genova : i ritardi della burocrazia mentre già era a rischio | Così è caduto : simulazione : Dal 1981 — quando arrivò l’sos inascoltato dell’ingegner Morandi — al 2015, con le pastoie del ministero. Così si è arrivati alla tragedia del 14 agosto con 43 morti, famiglie con bambini, turisti, camionisti

Pensioni e LdB2019 - l'allarme della UIL : con quota 100 anziché APE ritardi fino a 4 anni : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 2 settembre 2018 vedono emergere ancora preoccupazione dalla Uil in merito alla possibile quota 100 a partire dai 64 anni, una misura che per via del paletto anagrafico e della probabile abolizione dell'APE sociale [VIDEO] rischia di allungare fino a 4 anni l'eta' di uscita dal lavoro di coloro che vivono situazioni di disagio. Nel frattempo anche dalla Cisl si attende di avere una risposta chiara in ...