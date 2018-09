I Menù di Giallo Zafferano torna su Canale 5 | seconda edizione al via domani alle ore 10

blogo

(Di sabato 29 settembre 2018)da, domenica 30 settembre,ore 10 su5, I Menu di, giunto alla. Il programma, che porta il nome del brand del Gruppo Mondadori punto di riferimento per gli italiani in cucina, anche in questa nuovavede ai fornelli Cristina Chiabotto insieme a Davide Scabin, chef stellato tra i più grandi nomi della cucina italiana, e ai volti di.Nelle quattordici puntate della nuovai padroni di casa ospiteranno, nello studio 5 di Cologno Monzesestito a grande cucina, non più una sola persona bensì una coppia. In ogni puntata, di volta in volta, conosceremo i diversi componenti di una famiglia e le loro abitudini alimentari. Le coppie saranno eterogenee: madre e figlio, nonna e nipote, conviventi, marito e moglie, fratello e sorella, coppie di fatto, studenti, nuora e suocera e, con loro, verrà ...