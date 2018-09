I am Fca | l' azienda premia le idee automobilistiche dei millennials

Magneti Marelli - il fondo americano Kkr pronto a comprare l'azienda da Fca : NEW YORK - Il fondo americano Kkr è in trattative per acquistare Magneti Marelli da Fca a un prezzo superiore ai 3,23 miliardi di euro a cui la società di componentistica è...

I medici : Marchionne in cura da un anno. Fca : L'azienda non sapeva della malattia : La famiglia del manager conferma, in una nota, che L'azienda non era a conoscenza delle condizioni di salute del manager e chiede il rispetto della privacy -