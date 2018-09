I 10 fumetti e artisti vincitori agli Ignatz 2018

wired

(Di sabato 29 settembre 2018) Lara Croft was my family, di Carta MonirComics for choice, AA. VV., a cura di Newlevant, Taylor e Ø.K. FoxThat box we sit on, di Richie PopeWhy art?, di Eleanor DavisFrontier, AA. VV.Say It With Noodles, di Shing Yin KhorMis(h)adra, di Iasmin Omar AtaHow the Best Hunter in the Village Met Her Death, di Molly OstertagSex Fantasy, di Sophia Foster-DiminoHow to be alive, di Tara BoothSono stati annunciati idegliAwards, gli Oscar del fumetto indie che immancabilmente, ogni anno, individuano le serie e gli autori più promettenti al di fuori dei circuiti mainstream. Qui a seguire potrete trovare tutti gliche si sono aggiudicati una nomination, mentre per scoprire i 10per ciascuna categoria vi basterà sfogliare la gallery qui in alto. Outstanding artist Yvan Alagbé – Yellow Negroes and Other Imaginary Creatures Ivy Atoms – Pinky & Pepper ...