“Ho ucciso mia moglie | correte” | poi tenta il suicidio | arrestato

Mamma e figlie morte - il marito si difende : “Ho ucciso solo mia moglie - lei ha ucciso le bimbe” : Accusato di aver sterminato la sua famiglia, il 33enne del Colorado Chris Watts ammette solo in parte le sue responsabilità: "Non ho ucciso io le mie due figlie. Ho solo ucciso mia moglie, per vendicarle, è stata lei a strangolare le bimbe", ha detto dal carcere.Continua a leggere

Igor il russo : “Ho ucciso tre persone in Spagna perché me l’ha ordinato Dio” : Igor il russo: “Ho ucciso tre persone in Spagna perché me l’ha ordinato Dio” A riportare le parole di Norbert Feher, meglio noto in Italia come “il killer di Budrio”, è il quotidiano iberico La Comarca. Il criminale serbo avrebbe risposto così a due psicologi che gli hanno chiesto il perché dei tre delitti commessi […] L'articolo Igor il russo: “Ho ucciso tre persone in Spagna perché me l’ha ordinato Dio” proviene da NewsGo.