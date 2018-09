Gruppo Cap inaugura nuovo hub all’Idroscalo di Milano : Milano, 29 set. (AdnKronos) - all’Idroscalo di Milano è stata inaugurata Salazzurra, un nuovo Centro di Ricerche e innovazione del Gruppo Cap, gestore del servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano. Madrina della serata, la conduttrice Licia Colò che in occasione della Notte dei R

Gruppo Cap inaugura nuovo hub all’Idroscalo di Milano : Milano, 29 set. (AdnKronos) – All’Idroscalo di Milano è stata inaugurata Salazzurra, un nuovo Centro di Ricerche e innovazione del Gruppo Cap, gestore del servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano. Madrina della serata, la conduttrice Licia Colò che in occasione della Notte dei Ricercatori ha ribadito l’importanza dell’acqua al fine di un utilizzo consapevole con meno sprechi possibili. Una ...

Acqua : a Permanente di Milano mostra fotografica per 90 anni Gruppo Cap : Milano, 27 set. (AdnKronos) - Un viaggio attraverso le immagini attorno a Milano, seguendo il flusso dell’Acqua. Si chiama 'La linea dell’Acqua' ed è la mostra fotografica organizzata da Gruppo Cap in collaborazione con l’agenzia fotografica Contrasto, per celebrare i suoi 90 anni di storia, che ver

Manovra - Di Maio “Tria non si dimette”/ Ultime notizie - capoGruppo Lega “Possiamo trovarne un altro” : Manovra, Tria vs Di Maio “Deficit/Pil sotto il 2%”. Ultime notizie, vertice di maggioranza: oggi si decide in merito alla nota di aggiornamento del documento di economia e finanza(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 13:37:00 GMT)

Manovra - Di Maio nega ipotesi dimissioni Tria. Ma capoGruppo Lega : “Se non ci sta - ne troveremo un altro” : Un vertice di governo alle 16 con il premier Giuseppe Conte e i vice Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Poi il consiglio dei ministri alle 20, con l’incognita del se davvero riusciranno a trovare un accordo. Ore decisive per la Manovra e tensione sempre più alta all’interno dell’esecutivo: Lega e 5 stelle chiedono di spingere il deficit, già con la nota di aggiornamento al Def, oltre il muro del 2%, almeno al 2,4%. Ma il ministro ...

Germania - Merkel va ko sul capoGruppo Cdu-Csu a Bundestag. Giornali la mollano : “Sempre più debole - pensi a successore” : Angela Merkel è sempre più debole. La nuova e inaspettata spallata al governo è arrivata martedì pomeriggio dagli stessi deputati del gruppo Cdu-Csu al Bundestag: dopo 13 anni è stato silurato Volker Kauder, fedelissimo della cancelliera, e scelto come nuovo capogruppo il 50enne Ralph Brinkhaus. Un segnale di sfiducia che i parlamentari dello stesso partito cristiano-democratico e del suo alleato bavarese hanno voluto mandare ai loro leader, la ...

Italo - Montezemolo : Gruppo Allianz è entrato in capitale con 11 - 5% : Roma, 26 set., askanews, - Il gruppo assicurativo Allianz è entrato nel capitale di Italo. Lo ha confermato il presidente della compagnia ferroviaria, acquisita al 100% dal fondo Gip nell'aprile ...

Romania-Ue : premier Dancila a Bruxelles incontra capo Gruppo Ppe Weber - focus su situazione politica nel paese : Bucarest, 26 set 15:29 - , Agenzia Nova, - Il primo ministro romeno, Viorica Dancila, in visita a Bruxelles, ha incontrato il capo gruppo del Partito popolare europeo , Ppe, al Parlamento... , Rob,

Angela Merkel scaricata dal capoGruppo Cdu - uno storico collaboratore : il suo governo in bilico : Sconfitta politica per la cancelliera tedesca Angela Merkel che ha dovuto subire ieri la caduta di uno dei suoi più stretti collaboratori, Volker Kauder , da 13 anni capogruppo parlamentare Cdu-Csu. I deputati ...

Per la prima volta il capoGruppo della Cdu non sarà un merkeliano : Berlino. Nella sua lunga carriera di cancelliera Angela Merkel ha affinato la sua naturale predisposizione a risolvere le controversie a bassa voce e, quando necessario, a incassare i colpi con un sorriso. Così, la leader cristiano democratica è stata la prima a complimentarsi con Ralph Brinkhaus pe

Silurato il fedelissimo della Merkel : la Cdu elegge un nuovo capoGruppo : Il gruppo parlamentare della Cdu, il partito della cancelliera Angela Merkel, ha eletto un nuovo capogruppo, Ralph Brinkhaus, che sostituisce Volker Kauder, fedelissimo della Cancelliera, alla guida del gruppo da 13 anni.Il nuovo capogruppo è stato eletto con 125 voti a favore su 112, riferisce la Dpa. Il segnale per la cancelliera non è positivo, al contrario mostra una crescente perdita di consenso nel partito ...

Gruppo FCA - Vicina la nomina di Gorlier a capo dell'area Emea : Il Gruppo FCA sarebbe vicino alla nomina di Pietro Gorlier, attuale ceo di Magneti Marelli e Mopar, quale nuovo responsabile dell'area Emea. Lo riferisce l'agenzia di stampa Bloomberg, ricordando come la nomina rientri nel quadro di una più ampia riorganizzazione delle prime linee manageriali.Manca solo l'ufficialità. Gorlier è attualmente il candidato principale alla sostituzione di Alfredo Altavilla. L'ormai ex responsabile dell'area Emea ha ...

Roma : Figliomeni fa marcia indietro e torna nel Gruppo capitolino di Fdi : Roma – Francesco Figliomeni fa dietrofront e, dopo aver annunciato l’addio poche settimane fa, torna nel gruppo capitolino di Fratelli d’Italia. Il consigliere era uscita da Fdi insieme a Maurizio Politi (passato alla Lega) per iscriversi al Misto, di cui era diventato capogruppo. L’annuncio del ritorno di Figliomeni nel partito di Giorgia Meloni e’ stato fatto stamattina in una conferenza stampa in Campidoglio a ...

Vaccini - duro scontro al Senato tra il capoGruppo dem e la presidente Casellati : Al Senato si discute sul decreto Milleproroghe che prevede, tra le tante misure, anche alcuni emendamenti sulle norme per i Vaccini. Il capogruppo del Pd, Andrea Marcucci , chiede il voto segreto, la ...