svsport

: Granfondo On Energy: al via anche il campione italiano di biathlon - SvSport1 : Granfondo On Energy: al via anche il campione italiano di biathlon - GFNews_it : Granfondo On Energy: al via anche il campione italiano di biathlon - PlayFull_Stampa : Granfondo On Energy: al via anche il campione italiano di biathlon -

(Di sabato 29 settembre 2018) ... mentre dalle 12.30 fino alle 16.00 per il RITIRO PACCO GARA, presso Palazzetto dello Sport di Loano muniti di tessera e ricevuta. Per chi arrivasse a Loano in camper , l'area di sosta è situata in ...