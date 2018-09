Grande Fratello Vip | Silvia Provvedi irresistibile | ha fatto cadere ai suoi piedi Elia

“È lui!”. Ilary Blasi svela il suo preferito del Grande Fratello Vip. Chi è : Ilary Blasi è al terzo anno di Grande Fratello Vip. Da qualche giorno è iniziata l’avventura della terza edizione e la signora Totti si sta divertendo a spiare i suoi ragazzi da casa. Lunedì si torna ‘in studio’ per annunciare la parte più dolorosa del gioco: il primo eliminato. Ma occhio, perché c’è anche un rischio squalifica e un nuovo ingresso: toccherà a Lory Del Santo entrare in punta di piedi al Grande Fratello ...

Grande Fratello Vip - Giulia Salemi scoppia a piangere. Ecco perché : Giulia Salemi in lacrime al Grande Fratello Vip. Dopo la discussione con Francesco Monte sul bigliettino che l'ex naufrago le avrebbe inviato incitandola a essere più sicura , l'influencer avrebbe ...

Grande Fratello Vip - Lisa Fusco svela come trovare il fidanzato giusto : Ognuno ha le proprie strategie di corteggiamento ma quelle di Lisa Fusco hanno una marcia in più. Confidandosi con le altre inquiline della Casa del Grande Fratello Vip ha rivelato qual è il metodo ...

Grande Fratello Vip - gli autori del reality in ginocchio. Vogliono portare nella Casa Fabrizio Corona : Fabrizio Corona potrebbe entrare nella Casa del Grande Fratello Vip . È questa la notizia-bomba che ha lanciato Davide Maggio sul suo sito Davidemaggio.it . Ancora, però, nulla è confermato ma la ...

Grande Fratello Vip 3 - Valerio Merola : "Ho avuto una storia d'amore con Moana Pozzi" : Valerio Merola, uno dei concorrenti della terza edizione del Grande Fratello Vip 3, il reality show attualmente in onda sulle reti Mediaset, ha già regalato diversi aneddoti riguardanti la sua "carriera" da playboy.Il conduttore e autore televisivo romano, tra le sue conquiste, annovera anche colei che è stata una delle donne più desiderate d'Italia negli anni '80 e '90: stiamo parlando della celebre diva a luci rosse e showgirl Moana ...

Grande Fratello Vip - Ivan Cattaneo : la richiesta gay a Francesco Monte e Walter Nudo : Tra i 'vip' della terza edizione del Grande Fratello, oltre alle docce di Walter Nudo e Francesco Monte e ai flirt attribuiti a Silvia Provvedi, chi spicca per gesti e commenti ambigui è Ivan Cattaneo ...

Grande Fratello Vip 3 - Giulia Salemi piange per il vestito del Festival di Venezia : "Mi dicono stupida o cretina ma in base a cosa?" : La famosa sfilata con abiti decisamente sexy (forse anche troppo...) sul red carpet del Festival di Venezia le ha regalato molta visibilità ma Giulia Salemi, una delle concorrenti della terza edizione del Grande Fratello Vip, il reality show in onda sulle reti Mediaset, non riesce a convivere serenamente con quell'episodio che, ovviamente, oltre alle copertine e ai servizi sui giornali, ha provocato anche un fiume di critiche.L'ex ...

“Non dovevo!”. Giulia Salemi - confessione choc al Grande Fratello Vip. E Francesco Monte la fa infuriare : Giorno cinque di Grande Fratello Vip 3 e arrivano le prime lacrime e crisi isteriche. Protagonista Giulia Salemi. La ‘smutandata’ del Festival di Venezia del 2016 è rimasta malissimo per un gesto commesso da Francesco Monte. Giulia Salemi sembra aver messo nel mirino l’ex di Cecilia Rodriguez tant’è che la prima sera gli ha confessato che da adolescente era innamorata di lui; ma il modello pugliese non ricambia le ...

Grande Fratello Vip 2018 : cast - puntate e tutto quello che c'è da sapere : La terza edizione del reality show di Canale 5 va in onda ogni lunedì a partire dal 24 settembre. Conduce Ilary Blasi con...

Grande Fratello Vip - Antonella Elia che schiaffo a Ilary Blasi : 'Ho preferito partecipare a Tale e Quale Show' : Il carattere fumantino di Antonella Elia si è fatto conoscere negli anni durante la sua partecipazione a reality-show come Pechino Express e l'Isola dei Famosi. Proprio per questo motivo la showgirl ...

Grande Fratello Vip – Francesco Monte ci prova Giulia Salemi? L’italo-iraniana non gradisce il gesto del gieffino : C’è del tenero tra Giulia Salemi e Francesco Monte? L’italo-iraniana frena i bollenti spiriti del concorrente del Grande Fratello Vip Si sta per concludere la prima settimana del Grande Fratello Vip 3. Dopo essersi ambientati, i concorrenti stanno legando tra di loro nonostante la separazione tra i gieffini che abitano in ‘caverna’ e quelli rinchiusi nella Casa. La produzione del reality però in alcune occasioni ha ...

Grande Fratello Vip 2018 : Lory Del Santo ha accettato di entrare nella seconda puntata : Alla fine Lory Del Santo ci sara': l'attrice ha deciso di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip 2018 dopo il terribile lutto che l'ha colpita circa un mese fa. A darne notizia è il portale Dagospia secondo cui la soubrette del Drive In si unira' agli altri 18 concorrenti a partire dalla seconda puntata, in onda lunedì 1° ottobre. La Del Santo, che aveva gia' firmato il contratto per partecipare al Reality Show di Canale 5, è stata travolta ...