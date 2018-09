Grande Fratello Vip | la Marchesa D' Aragona se ne frega della sua nobiltà | come si è

Grande Fratello Vip - Fabrizio Corona nuovo concorrente nella Casa? Ecco la verità : Fabrizio Corona nella casa del Grande Fratello Vip ? La voce sta facendo il giro del web. Sembrerebbe infatti che gli autori del Gf Vip stiano facendo carte false per avere l'ex re dei paparazzi in ...

Grande Fratello Vip - Giulia Salemi in lacrime : 'Non sono strutturata' : Giulia Salemi in lacrime al Grande Fratello Vip. Dopo la discussione con Francesco Monte sul bigliettino che l'ex naufrago le avrebbe inviato incitandola a essere più sicura , l'influencer avrebbe ...

“È lui!”. Ilary Blasi svela il suo preferito del Grande Fratello Vip. Chi è : Ilary Blasi è al terzo anno di Grande Fratello Vip. Da qualche giorno è iniziata l’avventura della terza edizione e la signora Totti si sta divertendo a spiare i suoi ragazzi da casa. Lunedì si torna ‘in studio’ per annunciare la parte più dolorosa del gioco: il primo eliminato. Ma occhio, perché c’è anche un rischio squalifica e un nuovo ingresso: toccherà a Lory Del Santo entrare in punta di piedi al Grande Fratello ...

Grande Fratello Vip - Lisa Fusco svela come trovare il fidanzato giusto : Ognuno ha le proprie strategie di corteggiamento ma quelle di Lisa Fusco hanno una marcia in più. Confidandosi con le altre inquiline della Casa del Grande Fratello Vip ha rivelato qual è il metodo ...

Grande Fratello Vip 3 - Giulia Salemi piange per il vestito del Festival di Venezia : "Mi dicono stupida o cretina ma in base a cosa?" : La famosa sfilata con abiti decisamente sexy (forse anche troppo...) sul red carpet del Festival di Venezia le ha regalato molta visibilità ma Giulia Salemi, una delle concorrenti della terza edizione del Grande Fratello Vip, il reality show in onda sulle reti Mediaset, non riesce a convivere serenamente con quell'episodio che, ovviamente, oltre alle copertine e ai servizi sui giornali, ha provocato anche un fiume di critiche.L'ex ...