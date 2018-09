Grande Fratello Vip 2018 vuole Fabrizio Corona nella casa

Grande Fratello Vip - intervista a Gianluca Impastato : “Il GF che bella esperienza! Non farò più B come Sabato” : A distanza di un anno abbiamo raggiunto Gianluca Impastato per conoscere quali sono le emozioni che gli sono rimaste dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip. Queste le sue dichiarazioni: Le emozioni sono positive, perché è stata un’esperienza che rimane unica. È stato un programma che mi ha coinvolto emotivamente. Assolutamente una bella esperienza. La squalifica mi brucia ancora perché non posso fare nulla per rivalermi. Rimane ...

Grande Fratello Vip 2018 : Monte vs Salemi e un biglietto misterioso. Ecco cosa è accaduto | VIDEO : Tanto tuonò che piovve!! Incomprensioni al Grande Fratello Vip 2018: Francesco Monte arrabbiato con la Salemi per colpa di un bigliettino misterioso che non avrebbe scritto nemmeno di suo pugno, in merito ad un suo improbabile interesse verso l’Influencer! Gf Vip 2018: Francesco Monte vs Giulia Salemi: la colpa di un bigliettino frainteso Non c’è Grande Fratello Vip se non ci sono inciuci e storielle d’amore e questo lo sano più o meno tutti i ...

“A settimana”. Maurizio Battista rivela quanto guadagna al Grande Fratello Vip : Grande Fratello Vip: cominciano a uscire gli altarini. Altri altarini, in realtà, perché nella prima settimana i telespettatori hanno già ascoltato vari aneddoti e dettagli privatissimi da parte dei famosi. Come il siparietto andato in scena l’altro giorno e che ha visto protagonista la Marchesa d’Aragona, vero nome Daniela Del Secco D’Aragona. L’esperta di costume e opinionista tv forse ha dimenticato di essere ...

Grande Fratello Vip : Lisa Fusco imita Cristiano Malgioglio : Cristiano Malgioglio: arriva l’imitazione di Lisa Fusco al GF Vip Il Grande Fratello Vip è soltanto alla prima settimana di trasmissione e il pubblico, nonostante sembri apprezzare questo nuovo cast scelto dalla produzione, sente ancora la mancanza dei concorrenti che hanno partecipato al programma lo scorso anno. Uno tra tutti? Cristiano Malgioglio. Anche i nuovi abitanti della casa più spiata d’Italia sembrano sentirne la ...

Grande Fratello Vip 1 : Bosco Cobos cambia look (e diventa un altro) : La terza edizione del Grande Fratello Vip è iniziata il 24 settembre e come ogni anni tiene alta l’attenzione dei numerosi fan del programma. Al timone Ilary Blasi, aiutata dal giornalista di gossip Alfonso Signorini. La prima puntata del reality show ha perso la sfida dell’Auditel con la fiction di Rai1 ‘’La vita promessa’’ con Luisa Ranieri. L’esordio della nuova stagione ha ottenuto un risultato più deludente rispetto al debutto ...

Grande Fratello Vip - Francesco Monte e la brutta voce messa in giro : 'Cosa vuole fare con Giulia Salemi' : Prima polemica dentro la casa del Grande Fratello Vip . Nel mirino Francesco Monte : secondo Maurizio Battista ed Enrico Silvestrin , l'ex fidanzato di Cecilia Rodriguez starebbe fingendo un ...

Grande Fratello Vip - la Marchesa vs Eleonora Giorgi : «Mi ha dato un senso di povertà interiore» : Grande Fratello Vip: Marchesa e Eleonora Giorgi Sono le due donne più mature di Grande Fratello Vip 2018 e, più che a stringere un’alleanza, Eleonora Giorgi e Daniela Del Secco D’Aragona sembrano destinate a fare scintille. Le avvisaglie derivano dal loro primo “incontro ravvicinato”, al termine del quale la cosiddetta Marchesa si è lasciata andare ad alcuni dichiarazioni sull’attrice, colpevole a suo dire di avere ...

Grande Fratello Vip 2018/ Emergenza cibo nella Casa : la dispensa è quasi vuota : Grande Fratello Vip 2018, anticipazioni: Silvia Provvedi, con la complicità di Stefano Sala, lancia un appello. "Mandami un aereo uomo della mia vita!".(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 11:38:00 GMT)

Grande Fratello Vip - gelo Silvia Provvedi : la domanda di Eleonora Giorgi su Fabrizio Corona : Una domanda sbagliata a Silvia Provvedi , e al Grande Fratello Vip cala il gelo. Nella Caverna si parla di amore ed Eleonora Giorgi ha l'incauta tentazione di chiedere alla più famosa delle gemelle ...

FRANCESCO MONTE/ Il bigliettino a Giulia Salemi? "Era una cosa da amico" (Grande Fratello Vip 2018) : Confidenze notturne tra FRANCESCO MONTE e Giulia Salemi nella casa del Grande Fratello Vip 2018, ma nella testa dell'ex tronista c'è ancora Cecilia Rodriguez.(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 11:19:00 GMT)

Elia Fongaro preso in giro da Jane Alexander al Grande Fratello Vip : Jane Alexander prende in giro Elia Fongaro al GF Vip 3 Elia Fongaro continua ad essere preso di mira al Grande Fratello Vip 3. L’ex velino di Striscia la notizia è diventato il bersaglio dei suoi compagni nella parte agiata della casa di Cinecittà e, in queste ore, è stato preso in giro anche da Jane Alexander. L’attrice ha fatto una vera e propria parodia del modello, davanti ai suoi occhi. L’ex velino ha fatto qualche ...

Grande Fratello Vip : Maurizio Battista svela quanto guadagna a settimana nel reality : Maurizio Battista nella giornata di ieri pare abbia svelato il suo cachet per partecipare al Grande Fratello Vip. Il condizionale L'articolo Grande Fratello Vip: Maurizio Battista svela quanto guadagna a settimana nel reality proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, reality.

PAOLO CIAVARRO AL Grande Fratello VIP 2018? / Il figlio di Eleonora Giorgi : "Io nella Casa? Subito!" : PAOLO CIAVARRO si candida per entrare al GRANDE FRATELLO Vip 2018: il conduttore del daytime di Amici vorrebbe sostenere la madre Eleonora Giorgi nella Casa.(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 08:32:00 GMT)

Francesco Monte/ Giulia Salemi : “Non mi guardare così…” - scatta il feeling? (Grande Fratello Vip 3) : Aria di complicità e feeling nella Casa del Grande Fratello Vip. Francesco Monte pare avere notevole complicità con Giulia Salemi, ecco cosa è successo nelle ultime ore.(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 06:33:00 GMT)