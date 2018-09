Grande Fratello Vip 2018 Emergenza cibo nella Casa | la dispensa è quasi vuota

Grande Fratello Vip - gelo Silvia Provvedi : la domanda di Eleonora Giorgi su Fabrizio Corona : Una domanda sbagliata a Silvia Provvedi , e al Grande Fratello Vip cala il gelo. Nella Caverna si parla di amore ed Eleonora Giorgi ha l'incauta tentazione di chiedere alla più famosa delle gemelle ...

FRANCESCO MONTE/ Il bigliettino a Giulia Salemi? "Era una cosa da amico" (Grande Fratello Vip 2018) : Confidenze notturne tra FRANCESCO MONTE e Giulia Salemi nella casa del Grande Fratello Vip 2018, ma nella testa dell'ex tronista c'è ancora Cecilia Rodriguez.(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 11:19:00 GMT)

Elia Fongaro preso in giro da Jane Alexander al Grande Fratello Vip : Jane Alexander prende in giro Elia Fongaro al GF Vip 3 Elia Fongaro continua ad essere preso di mira al Grande Fratello Vip 3. L’ex velino di Striscia la notizia è diventato il bersaglio dei suoi compagni nella parte agiata della casa di Cinecittà e, in queste ore, è stato preso in giro anche da Jane Alexander. L’attrice ha fatto una vera e propria parodia del modello, davanti ai suoi occhi. L’ex velino ha fatto qualche ...

Grande Fratello Vip : Maurizio Battista svela quanto guadagna a settimana nel reality : Maurizio Battista nella giornata di ieri pare abbia svelato il suo cachet per partecipare al Grande Fratello Vip. Il condizionale L'articolo Grande Fratello Vip: Maurizio Battista svela quanto guadagna a settimana nel reality proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, reality.

PAOLO CIAVARRO AL Grande Fratello VIP 2018? / Il figlio di Eleonora Giorgi : "Io nella Casa? Subito!" : PAOLO CIAVARRO si candida per entrare al GRANDE FRATELLO Vip 2018: il conduttore del daytime di Amici vorrebbe sostenere la madre Eleonora Giorgi nella Casa.(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 08:32:00 GMT)

Francesco Monte/ Giulia Salemi : “Non mi guardare così…” - scatta il feeling? (Grande Fratello Vip 3) : Aria di complicità e feeling nella Casa del Grande Fratello Vip. Francesco Monte pare avere notevole complicità con Giulia Salemi, ecco cosa è successo nelle ultime ore.(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 06:33:00 GMT)

Grande Fratello Vip 2018/ Intrighi d'amore nella Casa : tre possibili coppie stanno nascendo? : Grande Fratello Vip 2018, anticipazioni: nella Casa si parla di amore e di papabili coppie. Da Francesco Monte a Elia Fongaro: ecco gli ultimi gossip...(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 03:05:00 GMT)

Grande Fratello Vip 2018 : UFFICIALE - entra Lory Del Santo. Ecco quando : Grande Fratello Vip 2018: Lory Del Santo entrerà nella Casa più spiata d’Italia il prossimo lunedì 1 ottobre. La notizia pare ormai UFFICIALE. A rivelarlo il noto portale Dagospia. Grande Fratello Vip 2018: Lory Del Santo prossima concorrente del Reality di canale 5 DANDOLO FLASH! – MEDIASET SCIOGLIE LA RISERVA: Lory DEL SANTO' ENTRERA' AL 'GFVIP' LUNEDI https://t.co/b95Xyaz89u pic.twitter.com/yfcyP0KycT — ...

Lory Del Santo ha deciso : lunedì entrerà al Grande Fratello Vip. Leggi l’indiscrezione : Lory Del Santo entra al Grande Fratello Vip nel corso della seconda puntata La terza edizione del Grande Fratello Vip L'articolo Lory Del Santo ha deciso: lunedì entrerà al Grande Fratello Vip. Leggi l’indiscrezione proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Francesco Monte/ "La ragazza che preferisco nella Casa è Martina Hamdy!" (Grande Fratello Vip 2018) : Confidenze notturne tra Francesco Monte e Giulia Salemi nella Casa del Grande Fratello Vip 2018, ma nella testa dell'ex tronista c'è ancora Cecilia Rodriguez.(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 21:22:00 GMT)

Grande Fratello Vip – Lory Del Santo da lunedì sarà una concorrente nonostante il grave lutto : Lory Del Santo al Grande Fratello Vip, la soubrette italiana pronta a rimettersi in gioco dopo la morte del figlio 19enne Lory Del Santo sarà una concorrente del Grande Fratello Vip da lunedì prossimo, quando andrà in onda la seconda puntata del reality di Canale 5. La trasmissione, presentata da Ilary Blasi, avrà in scaletta l’ingresso della showgirl italiana, che dopo la morte del figlio Loren ha deciso di rimettersi in gioco. ...

È lei! Francesco Monte la consacra : chi è la più bella del Grande Fratello Vip : Per Silvia Provvedi questi primi giorni al Grande Fratello Vip 3 non sono semplici. Anche perché l’ultima delusione è arrivata da Francesco Monte. Ma a dirla tutta, la ‘Donatella’ è visibilmente provata per la storia d’amore naufragata con Fabrizio Corona. Non vuole parlarne all’interno della casa e quando Eleonora Giorgi insiste, Silvia sbotta. Cosa è successo oggi? L’attrice ha chiesto a Silvia Provvedi il ...

Grande Fratello Vip : Antonella Elia ha detto no a Ilary Blasi : Antonella Elia rifiuta Ilary Blasi: il no al GF Vip Il Grande Fratello Vip, anche per questa terza edizione, è riuscito ad avere un cast di tutto rispetto, anche se sarebbe potuta andare ancora meglio. Infatti, la produzione del reality condotto da Ilary Blasi aveva chiesto ad Antonella Elia di prendere parte al programma, ma la showgirl ha risposto con un secco no. Il motivo di tale rifiuto, stando quanto riportato dal portale Gossip e Tv, ...

“Lory Del Santo entrerà al Grande Fratello Vip” : La notizia è riportata da Dagospia: l'ingresso nella casa del reality da parte dell'attrice recentemente colpita dalla morte...