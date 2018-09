Grande Fratello Vip 2018 | cast | puntate e tutto quello che c' è da sapere

Grande Fratello Vip - Antonella Elia che schiaffo a Ilary Blasi : 'Ho preferito partecipare a Tale e Quale Show' : Il carattere fumantino di Antonella Elia si è fatto conoscere negli anni durante la sua partecipazione a reality-show come Pechino Express e l'Isola dei Famosi. Proprio per questo motivo la showgirl ...

Grande Fratello Vip – Francesco Monte ci prova Giulia Salemi? L’italo-iraniana non gradisce il gesto del gieffino : C’è del tenero tra Giulia Salemi e Francesco Monte? L’italo-iraniana frena i bollenti spiriti del concorrente del Grande Fratello Vip Si sta per concludere la prima settimana del Grande Fratello Vip 3. Dopo essersi ambientati, i concorrenti stanno legando tra di loro nonostante la separazione tra i gieffini che abitano in ‘caverna’ e quelli rinchiusi nella Casa. La produzione del reality però in alcune occasioni ha ...

Grande Fratello Vip 2018 : Lory Del Santo ha accettato di entrare nella seconda puntata : Alla fine Lory Del Santo ci sara': l'attrice ha deciso di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip 2018 dopo il terribile lutto che l'ha colpita circa un mese fa. A darne notizia è il portale Dagospia secondo cui la soubrette del Drive In si unira' agli altri 18 concorrenti a partire dalla seconda puntata, in onda lunedì 1° ottobre. La Del Santo, che aveva gia' firmato il contratto per partecipare al Reality Show di Canale 5, è stata travolta ...

Grande Fratello Vip - Lory Del Santo e il dramma del figlio suicida. L'ex Rocco Pietrantonio : 'Perché ci va' : È ufficiale Lory Del Santo parteciperà alla terza edizione del Grande Fratello Vip ed entrerà nella puntata che andrà in onda lunedì 1 ottobre. Ultimo a parlare di questa sua decisione è proprio L'ex ...

Grande Fratello Vip 2018 - Francesco Monte invaghito - Valerio Merola si confessa : “Ho avuto una storia con Moana. Ma non era come pensate…” : Cosa sta succedendo nella Casa del Grande Fratello Vip 3? I concorrenti, in isolamento da meno di una settimana, stanno cominciando a integrarsi e pian pianino si lasciano andare alle prime confidenze. Il più bersagliato sembra Elia Fongaro, il “velino” di Vicenza, mal sopportato dal resto del gruppo che tende a isolarlo anche a causa del suo carattere spigoloso. Tiene banco invece Francesco Monte: ogni volta che va in televisione si innamora. A ...

Fabrizio Corona incontrerà Silvia Provvedi al Grande Fratello Vip? : Silvia Provvedi e Corona: arriva il confronto al Grande Fratello Vip 3? Fabrizio Corona potrebbe davvero entrare nella Casa del Grande Fratello Vip per confrontarsi con Silvia Provvedi. L’incontro tra i due, che dovrebbe avvenire sotto le telecamere e in diretta, è auspicato più che mai dagli autori del programma. Come riporta infatti Davide Maggio, la redazione del reality avrebbe già contattato l’ex re dei paparazzi e lo starebbe ...

Lory Del Santo al Grande Fratello Vip / Lunedì entra nella Casa : Alfonso Signorini contrario "È un tabù" : Lory Del Santo Lunedì entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini dice la sua "Cambierà l'atmosfera della Casa, la morte è un tabù"(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 15:22:00 GMT)

Lisa Fusco rivela il suo punto debole al Grande Fratello Vip 3 : Grande Fratello Vip 3: Lisa Fusco parla delle sue insicurezze Lisa Fusco ha svelato il suo punto debole al Grande Fratello Vip 3. La subrettina ha abbandonato per un attimo il suo brio e i modi spensierati per svelare le sue insicurezze. In giardino con Valerio Merola, Maurizio Battista, Enrico Silvestrin e Elia Fongaro, la showgirl ha ammesso di avere un problema con il suo fisico e precisamente con il modo con cui il suo corpo risulta ...

Grande Fratello Vip - intervista a Gianluca Impastato : “Il GF che bella esperienza! Non farò più B come Sabato” : A distanza di un anno abbiamo raggiunto Gianluca Impastato per conoscere quali sono le emozioni che gli sono rimaste dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip. Queste le sue dichiarazioni: Le emozioni sono positive, perché è stata un’esperienza che rimane unica. È stato un programma che mi ha coinvolto emotivamente. Assolutamente una bella esperienza. La squalifica mi brucia ancora perché non posso fare nulla per rivalermi. Rimane ...

Grande Fratello Vip 2018 vuole Fabrizio Corona nella casa : Fabrizio Corona La ‘vippitudine’ dei diciannove concorrenti già rinchiusi nella casa evidentemente non è sufficiente per animare il Grande Fratello Vip 2018. E se l’ingresso di Lory Del Santo nella seconda puntata è già una certezza, la produzione del reality pare stia facendo carte false per portare a Cinecittà Fabrizio Corona. Il nome dell’ex re dei paparazzi aleggia sul Grande Fratello Vip ormai da settimane, precisamente da quando è ...

Grande Fratello Vip 2018 : Monte vs Salemi e un biglietto misterioso. Ecco cosa è accaduto | VIDEO : Tanto tuonò che piovve!! Incomprensioni al Grande Fratello Vip 2018: Francesco Monte arrabbiato con la Salemi per colpa di un bigliettino misterioso che non avrebbe scritto nemmeno di suo pugno, in merito ad un suo improbabile interesse verso l’Influencer! Gf Vip 2018: Francesco Monte vs Giulia Salemi: la colpa di un bigliettino frainteso Non c’è Grande Fratello Vip se non ci sono inciuci e storielle d’amore e questo lo sano più o meno tutti i ...

“A settimana”. Maurizio Battista rivela quanto guadagna al Grande Fratello Vip : Grande Fratello Vip: cominciano a uscire gli altarini. Altri altarini, in realtà, perché nella prima settimana i telespettatori hanno già ascoltato vari aneddoti e dettagli privatissimi da parte dei famosi. Come il siparietto andato in scena l’altro giorno e che ha visto protagonista la Marchesa d’Aragona, vero nome Daniela Del Secco D’Aragona. L’esperta di costume e opinionista tv forse ha dimenticato di essere ...

Grande Fratello Vip : Lisa Fusco imita Cristiano Malgioglio : Cristiano Malgioglio: arriva l’imitazione di Lisa Fusco al GF Vip Il Grande Fratello Vip è soltanto alla prima settimana di trasmissione e il pubblico, nonostante sembri apprezzare questo nuovo cast scelto dalla produzione, sente ancora la mancanza dei concorrenti che hanno partecipato al programma lo scorso anno. Uno tra tutti? Cristiano Malgioglio. Anche i nuovi abitanti della casa più spiata d’Italia sembrano sentirne la ...

Grande Fratello Vip 1 : Bosco Cobos cambia look (e diventa un altro) : La terza edizione del Grande Fratello Vip è iniziata il 24 settembre e come ogni anni tiene alta l’attenzione dei numerosi fan del programma. Al timone Ilary Blasi, aiutata dal giornalista di gossip Alfonso Signorini. La prima puntata del reality show ha perso la sfida dell’Auditel con la fiction di Rai1 ‘’La vita promessa’’ con Luisa Ranieri. L’esordio della nuova stagione ha ottenuto un risultato più deludente rispetto al debutto ...