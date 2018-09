Governo | Salvini | la canoa va perchè con M5s si rema insieme

Il richiamo di Mattarella al Governo : “Serve equilibrio di bilancio”. Salvini : “Stia tranquillo” : «La Costituzione italiana - la nostra Costituzione - all’articolo 97 dispone che occorre assicurare l’equilibrio di bilancio e la sostenibilità del debito pubblico. Questo per tutelare i risparmi dei nostri concittadini, le risorse per le famiglie e per le imprese, per difendere le pensioni, per rendere possibili interventi sociali concreti ed effi...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Governo - passa la linea Di Maio-Salvini sul Def (29 settembre 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: passa la linea di Di Maio-Salvini. La reazione del DEF. Venerdì nero per i clienti di Ryanair. Arriva il ciclone Medicane. (29 settembre 2018).(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 05:20:00 GMT)

Sondaggi politici/ Salvini il leader con più fiducia. Lega conta più di M5s nel Governo Conte : Sondaggi politici, il giudizio sul Governo Conte, dove secondo gli italiani la Lega sembra contare più del Movimento 5 Stelle. Il reddito di cittadinanza è visto come assistenzialismo(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 16:06:00 GMT)

DEF - SALVINI : "SE UE BOCCIA MANOVRA Governo VA AVANTI"/ Ultime notizie - sanzioni Ue? Di Maio "nessuno scontro" : MANOVRA, Def: ok deficit al 2.4%. Ultime notizie, spread in rialzo, la stampa estera attacca “Rotta di collisione dell'Italia con l'Unione Europea"(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 12:22:00 GMT)

Manovra - Salvini : Tria mai stato in bilico - Governo è compatto : Milano, 28 set., askanews, - 'Il ministro Tria non è mai stato in bilico, è un membro del governo, di un governo che in maniera compatta, piano piano, con intelligenza e responsabilità, sta mantenendo ...

Di Maio e Salvini si impongono sul Tesoro : “Manovra al 2 - 4% o salta il Governo” : A cavallo di slogan studiatissimi, Luigi Di Maio compie l’azzardo perfetto a cui nessuno, tra gli analisti economici e i conoscitori del Tesoro e di cose europee, ha mai creduto. Sulla nota di aggiornamento al Def ci sarà scritta la cifra della vertigine: 2,4% per tre anni. La prima manovra della rivoluzione sovranista, l’autobattezzata Manovra del...

Di Maio e Salvini si impongono sul Tesoro : "Manovra al 2 - 4% o salta il Governo" : A cavallo di slogan studiatissimi, Luigi Di Maio compie l'azzardo perfetto a cui nessuno, tra gli analisti economici e i conoscitori del Tesoro e di cose europee, ha mai creduto. Sulla nota di ...

Braccio di ferro nel Governo sul Def - Di Maio e Salvini assediano Tria : M5s e Lega fanno muro ed è battaglia sul deficit con il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, sotto assedio. Matteo Salvini e Luigi Di Maio consolidano l’asse, non arretrano difendendo la necessità di approvare le misure annunciate e lanciano un messaggio chiaro al responsabile del Tesoro: «Dovrà per forza di cose cedere»....

Migranti e reddito - la Cei contro Governo : “Dl Salvini è penalizzante. Attenti a false promesse - viene prima il lavoro” : Un decreto “molto restrittivo nei confronti dei Migranti” e un reddito di cittadinanza “che è una cosa buona, ma Attenti al debito pubblico, meglio creare lavoro“. La Conferenza episcopale italiana (Cei) non risparmia le critiche al governo a guida M5S-Lega e si concentra in particolar modo sul decreto sicurezza, ribattezzato “decreto Salvini”, e i progetti pentastellati sul reddito di cittadinanza. La ...

Manovra - Salvini : “Vale la pena sforare il 2%. Tria? Nessun assedio al ministro - Governo rema nella stessa direzione” : “Io i numerini me li gioco al lotto o alla tombola. Ovviamente vale la pena sforare il 2% perché stiamo pensando al benessere del Paese“. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Slavini, intervistato a margine dell’incontro con il presidente della Tunisia. “Non c’è alcun assedio al ministro Tria, Il Governo lavora e rema tutto nella stessa direzione” ha aggiunto L'articolo Manovra, Salvini: ...

Manovra - Salvini : Assedio a Tria? Governo rema in unica direzione : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Salvini smorza i toni per rassicurare gli alleati di Governo : Salvini aveva reagito con una diretta Facebook all’iniziativa della Magistratura che lo ha messo Sotto indagine per i fatti della Diciotti. Si era trattato soltanto di uno sfogo che però aveva preoccupato i suoi partners per l’eventualità in un conflitto istituzionale. Il Forum Ambrosetti di Cernobbio è stata la cornice all’interno della quale il numero uno del Viminale ha corretto il tiro. Dal guardasigilli Bonafede ...

Decreto Salvini : Governo in pressing - spunta una norma sui bilanci dei club : ...l'obbligo per le società non solo di A e B ma anche di C di avere bilanci sottoposti alla revisione di società iscritte nel registro dei revisori legali istituito presso il ministero dell'Economia e ...

Dl Salvini - bocciato dai gestori Sprar. Proteste dell’Anci : “Il Governo passa dall’accoglienza al sistema emergenziale” : Nella sua “Relazione sul funzionamento del sistema di accoglienza” presentata alla Camera dei Deputati, il 14 agosto scorso, Matteo Salvini definiva il sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (Sprar) “un ponte necessario all’inclusione”. A poco più di un mese di distanza, il ministro dell’Interno e il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, presentano un decreto legge sull’immigrazione approvato ...