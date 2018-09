Gol Politano | il super gol dell’esterno nerazzurro chiude la partita VIDEO

calcioweb.eu

: Raddoppio Inter! Gol di Matteo Politano sugli sviluppi di un calcio d'angolo! Inter 2?? - 0?? Cagliari… - SerieA : Raddoppio Inter! Gol di Matteo Politano sugli sviluppi di un calcio d'angolo! Inter 2?? - 0?? Cagliari… - StefanoTini1 : RT @antocarboni91: Allora: ?? 4 vittorie consecutive (3 in campionato). ?? #Lazio scavalcata. #Roma tenuta indietro. #Napoli avvicinato a -… - elbauscia : RT @FcInter1908it: Politano: 'Il gol? Speriamo il primo di una lunga serie. Contento a metà, normale che...' - -

(Di sabato 29 settembre 2018) Gol– L’Inter continua la sua rincorsa verso la vetta della classifica. La vittoria sul Cagliari di stasera è stata suggellata dal gol di Matteo, che nel finale ha realizzato il 2-0 sui sardi. L’ex Sassuolo ha stoppato non benissimo un pallone sugli sviluppi di un corner, ma ha recuperato sfruttando il rimbalzo della sfera e calciando col sinistro da posizione defilata. Ecco il gol. Matteo: BOOOOOOOM. #InterCagliari #ForzaInter #fcim @M16 pic.twitter.com/4PECYmgI0V — Stefano Orabona (@OrraStefano) 29 settembre 2018 SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo Gol, ilgol dell’esternolaCalcioWeb.