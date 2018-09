Gol Lautaro Martinez | il vice Icardi porta in vantaggio l’Inter VIDEO

Diretta/ Inter-Cagliari (risultato live 1-0) streaming video Dazn : primo Gol in campionato di Lautaro Martinez : Diretta Inter Cagliari, info streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. A San Siro le due squadre scendono in campo nella settima giornata della Serie A(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 20:55:00 GMT)

Inter-Cagliari - Lautaro Martinez subito in Gol : scelta azzeccata da Spalletti [VIDEO] : Inter-Cagliari, Lautaro Martinez subito in rete con la maglia nerazzurra dopo 12 minuti di gara a San Siro Inter-Cagliari, Lautaro Martinez ha sbloccato l’incontro dopo soli 12 minuti di gara. Il calciatore argentino, ha insaccato di testa battendo Cragno, un gol importantissimo per aprire le danze a San Siro contro il Cagliari. Ecco dunque il video della rete di Lautaro Martinez, scelta azzeccata da mister Spalletti per questo ...

Inter : Politano - Keita - Lautaro. Spalletti aspetta i Gol dei nuovi : Il tempo dell'inserimento è finito. È arrivato il momento di battere un colpo, magari vincente. Di prendersi la scena, di esultare per una prodezza personale, ricevere l'abbraccio di San Siro e ...

Inter - Spalletti : "Parma e Tottenham - siamo pronti"/ Ultime notizie - "NaingGolan fa la differenza. Lautaro..." : Inter, Spalletti: "Parma e Tottenham, siamo pronti". Ultime notizie, il tecnico nerazzurro fa il punto della situazione: "Nainggolan fa la differenza. Lautaro..."(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 15:59:00 GMT)

Inter - ansia infortuni : Icardi e Lautaro vanno lo stesso in Nazionale - NaingGolan di nuovo ko : Gli attaccanti fuori con il Bologna raggiungeranno comunque l'Argentina. Il belga di nuovo con problemi alla coscia

Inter - NaingGolan scalpita - intanto parla Lautaro : "Ci rifaremo col Toro" : Il mediano pronto alla prima convocazione, ma il debutto dovrebbe essere a Bologna. Lautaro Martinez: "Lavoriamo per rifarci" Inter, l'entusiasmo non cala, previsti in 60mila a San Siro Nainggolan in ...

Lautaro Martinez - Gol da urlo in Atletico-Inter : il VIDEO e le reazioni : Lautaro ha poi così proseguito ai microfoni di RMC Sport: "Sono molto felice, abbiamo affrontato amichevoli molto dure. Stiamo andando avanti nel modo migliore e ci stiamo preparando bene contro ...

VIDEO / Atletico Madrid-Inter (1-0) : tutti pazzi di Lautaro! Highlights e Gol della partita (amichevole) : VIDEO, Atletico Madrid-Inter (1-0): Highlights e gol della partita amichevole. Protagonista assoluto è stato Lautaro Martinez autore della rete decisiva in acrobazia.(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 09:51:00 GMT)

Atletico Madrid-Inter - extraterrestre Lautaro Martinez : il Gol dell’argentino è mostruoso [VIDEO] : Capolavoro dell’attaccante argentino, che gira al volo in porta un cross preciso di Asamoah: un gol da vedere e rivedere Un gol assurdo, una rete da stropicciarsi gli occhi che ha come autore Lautaro Martinez. L’attaccante nerazzurro trasforma in oro un cross perfetto di Asamoah, che pesca a centro area il compagno abile a girare al volo in porta da posizione defilata. Un’esecuzione da vedere e rivedere, che ammutolisce ...

Inter - 1-0 al Lione : Lautaro Gol - Handanovic para tutto : LA CRONACA: 89' - Salcedo prova il tiro dalla distanza, fuori di poco 82' - Cambi per il Lione. Entrano Tousart, Caqueret, Mendy. Fuori Ferri, Dubois, Rafael 80' - Ancora cambi nell'Inter: dentro ...

LIVE Inter-Lione 1-0 : Lautaro col sinistro - che Gol : LA CRONACA: 58' - Triplo cambio per l'Inter. Dentro Ranocchia, Vecino e Joao Mario. Fuori De Vrij, Gagliardini, Karamoh. 55' - Fallo di Ferry su Lautaro: giallo per lui. Terzo ammonito per il Lione ...

Diretta/ Inter-Lione (risultato live 1-0) streaming video e tv : Gol di Lautaro Martinez! (ICC 2018) : Diretta Inter Lione info streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita amichevole (oggi sabato 4 agosto) a Lecce per la ICC 2018(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 21:14:00 GMT)

Gol e spettacolo - Inter e Zenit non si risparmiano : Lautaro Martinez salva nel finale i nerazzurri : La squadra di Spalletti pareggia 3-3 contro lo Zenit San Pietroburgo, Candreva segna nel primo tempo mentre nella ripresa timbrano Icardi e Lautaro Martinez Pareggio ricco di gol quello tra Inter e Zenit San Pietroburgo che, all’Arena Garibaldi, si annullano con il punteggio di 3-3. Passi in avanti per i nerazzurri rispetto alla sconfitta subita contro il Sion, gli uomini di Spalletti si dimostrano più pimpanti e vanno in vantaggio ...