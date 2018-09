Gol Immobile | il bomber azzurro riequilibra la gara VIDEO

Roma-Lazio e Juventus-Napoli per un sabato da leoni. Su Sisal Matchpoint sfide del Gol Dzeko Vs Immobile e Ronaldo Vs Insigne : Sarà un week end esplosivo per gli appassionati di calcio. In particolare sabato, giorno in cui si sfideranno le romane nel sempre affascinante Derby capitolino e della sfida che già profuma di scudetto tra Juventus e Napoli. Roma e Lazio si presentano al derby entrambe con una vittoria alle spalle, ma se i biancocelesti viaggiano al ritmo di 5 di fila tra campionato ed Europa League, la Roma ha rifiatato solo con il Frosinone, dopo 2 ...

Lazio-Genoa 4-1 - doppietta di Immobile e Gol di Caicedo e Milinkovic : ROMA - La formula con il doppio centravanti funziona e la Lazio travolge 4-1 il Genoa. Per la prima volta, Inzaghi ha schierato nella formazione iniziale Immobile e Caicedo insieme, e i due hanno ...

Europa League - Lazio-Apollon 2-1 : Gol di Luis Alberto e Immobile : Ci pensano Luis Alberto e Immobile, con un gol per tempo, a liquidare la pratica Apollon e a consegnare alla Lazio i primi tre punti stagionali in Europa League. La vittoria arriva, però, con qualche ...

Europa League 2019 - Lazio-Apollon 2-1. I biancocelesti non brillano - ma ottengono i tre punti con i Gol di Luis Alberto e Immobile : Esordio vincente per la Lazio nell’Europa League 2018-2019. Davanti al pubblico dell’Olimpico i biancocelesti riescono a battere 2-1 i ciprioti dell’Apollon Limassol e conquistano tre punti fondamentali in ottica qualificazione nel gruppo H. Una partita in cui la squadra di Simone Inzaghi non ha brillato, ma è riuscita comunque a portare a casa il risultato con le reti di Luis Alberto e Immobile. Nel primo tempo partono forte i biancocelesti con ...

Casiraghi : 'Higuain? Forte - ma Immobile è il più decisivo. Ronaldo? Non farà 40 Gol come in Liga' : Pierluigi Casiraghi, ex-attaccante di Lazio e Juventus, ha concesso un'intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha parlato degli attaccanti che calcano i campi della Serie A. Da ex-bomber a bomber, c'è un preferito: ' Immobile è il marcatore più decisivo del calcio italiano. Ha tante continuità e ...

Dazn al debutto : senza banda larga il Gol di Immobile diventa immaginario : La storia breve di Dazn racconta molto della moderna economia in cui l'attenzione degli utenti si compra un clic alla volta. Le partite di calcio sono una formidabile calamita per la nostra ...

Lazio-Napoli - Ancelotti sincero e 'impetuoso' : 'avrei ammazzato i miei difensori sul Gol di Immobile' : L'allenatore a 'Gazzetta dello Sport' confessa: 'grande reazione dopo un inizio timido e passivo, ma possiamo velocizzare il gioco. Non nego che ci fosse pressione dopo il k.o. col Wolfsburg. C'era ...

Lazio-Napoli 1-2 : Milik e Insigne ribaltano il Gol di Immobile : No, l'abitudine a vincere non l'ha proprio persa. Nove anni dopo l'ultima apparizione Carlo Ancelotti torna in Serie A e comincia subito con un successo perentorio e prezioso. Vittoria di rimonta, non ...

Gol Immobile - l’attaccante è micidiale : rete incredibile della Lazio contro il Napoli [VIDEO] : GOL Immobile – Si sta giocando il secondo match valido per il campionato di Serie A, dopo la sofferta della Juventus contro il Chievo in campo Lazio e Napoli, partita che ha regalato grande spettacolo già nei primi minuti. La squadra di Simone Inzaghi passa subito in vantaggio il marcatore è il solito Ciro Immobile, rete pazzesca da parte dell’attaccante biancoceleste. GOL Immobile ARE YOU KIDDING ME ...

Si sblocca Lazio-Napoli! Gol pazzesco di Immobile : ne fa fuori 3 con una finta - il tiro è imparabile [VIDEO] : Lazio-Napoli si sblocca a metà del primo tempo grazie al gol di Ciro Immobile: il bomber biancoceleste salta 3 giocatori con una finta e batte Karnezis con un sinistro micidiale Il primo big match della Serie A, Lazio-Napoli, si sblocca a metà del primo tempo. Ad aprire le danze è Ciro Immobile, il trascinatore della scorsa stagione della Lazio che si conferma subito in palla anche nel nuovo anno. Il gol è una perla: Immobile riceva da ...