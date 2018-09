Gol Bonucci | la Juve chiude la gara con la rete del difensore | ancora un assist per

Live Juventus-Napoli 3-1 Bonucci in rete su calcio d'anGolo : Juventus e Napoli si sfidano quest'oggi allo Stadium nella partita più attesa del settimo turno di campionato; è la rivincita, per i bianconeri, del match perso sul finire dello...

Juventus-Napoli - il Gol di Mertens porta in vantaggio Ancelotti ma che gaffe Bonucci [VIDEO] : Juventus-Napoli, gol di Dries Mertens che apre la gara, pesa però il disimpegno sbagliato da Bonucci Juventus-Napoli, partenopei in vantaggio all’Allianz Stadium grazie ad una rete di Dries Mertens, autore di un gol facile facile dopo un’ottima azione combinata tra Allan e Callejon. Il tutto è però nato da un errore abbastanza grave di Bonucci, il quale ha sbagliato in fase di disimpegno lanciando l’azione del Napoli ...

Khedira - Dybala e Bonucci esaltano Ronaldo : 'Complimenti per i primi Gol' : TORINO - Quattro vittorie su quattro partite. E' questo il biglietto da visita con cui la Juventus si presenta ai nastri di partenza della Champions League. Un inizio di campionato migliore era ...

Dall'affare NaingGolan a CR7 - Higuain e Bonucci : racconto di un'estate storica : ... nei tanti incontri che vi abbiamo raccontato tra il duo Marotta-Paratici e Jorge Mendes per l'acquisto di Cancelo si era parlato anche di Cristiano Ronaldo , uno dei due giocatori più forti al mondo,...

Bonucci mette a tacere i fischi - il Gol del pari della Juventus è del ‘figliol prodigo’ [VIDEO] : Bonucci segna durante il primo match di questa stagione di Serie A tra il Chievo e la Juventus, il difensore autore della rete del pari I fischi hanno caratterizzato l’ingresso in campo di Leonardo Bonucci allo stadio Bentegodi di Verona. Nella prima giornata di campionato durante il match tra Chievo e Juventus, il difensore tornato alla squadra bianconera dopo una stagione al Milan, si è fatto perdonare con il gol del pari. Di testa ...

CRISTIANO RONALDO - VIDEO Gol JUVENTUS AL DEBUTTO/ Villar Perosa : “Giornata speciale” - ed è feeling con Bonucci : CRISTIANO RONALDO, DEBUTTO con la JUVENTUS nell'amichevole di Villar Perosa per CR7, bagno di folla a casa Agnelli assicurato (oggi domenica 12 agosto)(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 20:19:00 GMT)

Juventus A-Juventus B - applausi per Bonucci ed il primo Gol di Ronaldo [FOTO e VIDEO] : 1/19 Fabio Ferrari/LaPresse LaPresse/ ...

Il trianGolo Higuain-Caldara-Bonucci : l’impatto sui bilanci di Milan e Juve : La maxi-operazione tra Milan e Juventus è andata ufficialmente in porto: Higuain e Caldara in rossonero, Bonucci in bianconero L'articolo Il triangolo Higuain-Caldara-Bonucci: l’impatto sui bilanci di Milan e Juve è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Fantacalcio - consigli per l'asta : da Fazio a Bonucci - i centrali con il vizio del Gol : Chi l'ha detto che al Fantacalcio [VIDEO]non sono importanti anche i difensori? Magari saranno meno prolifici degli attaccanti, ma anche in quel ruolo chi vuole vincere a questo fantasy game non può farsi trovare impreparato. Il giorno dell'asta per molti è davvero vicino. Sabato 18 agosto infatti iniziera' il campionato di Serie A 2018-19 e in tanti sono a caccia dei consigli giusti per rinforzare la propria fantasquadra. Quando si parla di ...

Juventus - tifosi in rivolta per lo scambio Caldara-Bonucci. Ma la plusvalenza fa Gola : ... probabile il suo utilizzo da titolare nella sfida di ICC contro gli All Stars della MLS, una sorta di saluto ai compagni, seppur per poco, e al mondo bianconero. CAMBIO DI FILOSOFIA - Innegabile che ...

Icc - Tottenham-Milan 1-0 : N'Koudou Gol - Bonucci in panchina : MINNEAPOLIS, USA, - Con un gol di Nkoudou il Tottenham batte 1-0 il Milan allo US Bank Stadium di Minneapolis. Dopo il ko ai rigori con il Manchester United, dunque, i rossoneri di Gattuso si ...

