Gli Stati Uniti chiudono il consolato di Bassora in Iraq

Mondiali Volley 2018 – Il Brasile svetta nella Pool I dopo la vittoria suGli Stati Uniti : Ai Mondiali maschili di Pallavolo 2018 il Brasile vince contro gli Stati Uniti e trionfa nella Pool I E’ il Brasile a vincere la Pool I. I verdeoro, privi in panchina del loro ct Renan Dal Zotto, squalificato dalla Fivb, ha superato per 3-0 (25-20 25-18 25-19) gli Stati Uniti, a cui hanno tolto l’imbattibilità. E’ stata una gara poco emozionante, perché le due formazioni nella decima gara del loro faticoso Mondiale hanno scelto di regalare ...

Djokovic : 'Gli ultimi tre mesi sono stati fantastici - ho giocato molto' : ' sono in una buona posizione per diventare il numero uno del mondo entro la fine della stagione. Lo considero un obiettivo realistico che cercherò di realizzare, prima di tutto con una buona ...

Ryder Cup 2018 : Francesco Molinari batte Tiger Woods! Ma l’Europa è sotto 1-3 con Gli Stati Uniti : USA avanti nella prima sessione di gare della Ryder Cup 2018, in corso di svolgimento sul par 72 del Le Golf National di Saint-Quentin-ev-Yvelines, sobborgo di Parigi. Gli Stati Uniti hanno prevalso nei primi tre incontri, in cui le coppie si sono contese la vittoria nei fourball, un sistema che prevede che ciascun giocatore di ogni coppia debba completare il suo percorso fino alla buca e il punto venga assegnato alla squadra a cui appartiene il ...

Mondiali Volley 2018 – Russia eliminata - Gli Stati Uniti in semifinale : Mondiali Volley 2018: Stati Uniti in semifinale, Russia fuori dalla rassegna iridata La Russia, che ha iniziato la rassegna iridata come grande favorita per la vittoria finale, è ora fuori dal Mondiale. Ad eliminarla sono Stati gli Stati Uniti di John Speraw, che raccolgono il testimone di principali candidati alla medaglia d’oro ed alla conquista del titolo. Con Russell e Sander in giornata di grazia i nordamericani si sono imposti 3-0, ...

Aquarius 2 - le ong chiedono aGli Stati Ue di offrire una bandiera : “Migranti come ostaggi” : Dopo la revoca della bandiera da parte di Panama, durante la conferenza stampa a Roma, le ong Sos Méditerranée e Msf hanno lanciato un appello a tutti gli Stati europei: "Chiediamo al governo panamense di tornare sulla sua decisione. Chiediamo poi che venga concessa l'iscrizione della bandiera dell'Aquarius 2 nel registro di un Paese Ue".Continua a leggere

Trade war - Cina apre aGli Stati Uniti ma con riserve : ... ha detto Fu Ziying, negoziatore commerciale internazionale del Ministero del Commercio, aggiungendo che la Cina non invertirà la rotta, ma approfondirà le riforme in corso della sua economia. Ad ...

Boxe : Guido Vianello lascia la nazionale. Passerà da pro neGli Stati Uniti : Importante novità per quanto riguarda la Boxe tricolore: Guido Vianello, uno dei più importanti pugili dilettanti italiani, erede di Roberto Cammarelle nella categoria dei supermassimi per quanto riguarda le Olimpiadi di Rio 2016, ha deciso di intraprendere una strada diversa, quella del professionismo. L’azzurro volerà negli Stati Uniti, verso Las Vegas, per incontrare Bob Arum che gli ha proposto un contratto davvero ...

Trump si scaGlia contro Cina - Iran e Venezuela. E riapre ai "due Stati" in Medio Oriente : Un monito all'Europa "che vuole aggirare le sanzioni contro l'Iran" e un attacco frontale alla Cina su presunte interferenze nelle elezioni americane. E poi l'ennesima tirata contro il regime di Teheran che "sostiene il terrorismo e semina caos nella regione Mediorientale". Ancora una volta va in scena il Donald Trump contro tutti alle Nazioni Unite. O quasi tutti, visto che sulla Russia il tycoon non spende nemmeno una parola, tantomeno sulle ...

I giocatori di Fortnite su PlayStation potranno sfidare tutti Gli altri : Mancava solo la PlayStation 4 alla lista dei dispositivi in grado di giocare online a Fortnite competendo con i giocatori provenienti dalle piattaforme avversarie, ma da oggi la console Sony può finalmente unirsi al gruppo. Lo ha dichiarato il gruppo nipponico attraverso il proprio blog ufficiale, sul quale annuncia di aver dato il via a un programma di sperimentazione pubblico costituito da una beta disponibile da oggi, attraverso la quale i ...

Rapina in villa - arrestati tre romeni : in fuga il capobanda - è un puGliese : A una svolta le indagini sulla Rapina in villa di Lanciano dove una coppia è stata barbaramente picchiata. I carabinieri e la Polizia hanno arrestato tre rumeni, uno dei quali in fuga su una...

