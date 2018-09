Gli appuntamenti di sabato 29 a Bologna e dintorni | Musica d' autore

Lecco - Gli appuntamenti del fine settimana : La rassegna nasce da sporadiche offerte di spettacoli, promossi con l'obiettivo di portare in scena i grandi temi sociali del mondo contemporaneo, affrontati in collaborazione con associazioni ...

Meet me Tonight - la scienza in piazza per due giorni : tutti Gli appuntamenti di Monza : "MeetmeTonight " Faccia a faccia con la ricerca" parte venerdì 28 settembre e prosegue fino a sabato alle 22. Venerdì, alle 18 all'arengario, inaugurazione ufficiale con il taglio del nastro. tutti ...

Festival MutaMenti : Gli appuntamenti di venerdì e sabato : Tutti gli introiti della bigliettazione degli spettacoli saranno destinati ad interventi di valorizzazione sui beni culturali del territorio. Per qualsiasi informazione è possibile, come di consueto, ...

Nuovi concerti di Bianca Atzei nel 2018 : Gli appuntamenti tra settembre e ottobre : Sono stati annunciati Nuovi concerti di Bianca Atzei nel 2018. Dopo un lungo tour estivo per il 2018, terminato lo scorso 22 settembre, la cantante Bianca Atzei continua ad annunciare ai propri fan delle nuove date live che, da come lei stessa aveva anticipato nei giorni scorsi, non saranno appuntamenti isolati. Tanta la voglia di esibirsi davanti al suo pubblico, reduce da due anni particolarmente interessanti per la sua musica. Tutto ...

Torna "Puliamo il mondo" : quattro Gli appuntamenti di questa edizione : "Quest'anno Puliamo il mondo acquista una sfumatura sempre più sociale" afferma Adriano Maria Guida, Presidente del Circolo, "un mondo davvero pulito è un mondo libero da pregiudizi e indifferenza. ...

Grande Fratello Vip 2018 : tutti Gli appuntamenti in tv : GF Vip 2018 Con il Grande Fratello Vip 2018, Mediaset torna a concentrare buona parte della propria programmazione sul reality di Ilary Blasi, con molti appuntamenti in daytime, prime time e seconda serata, spalmati su più reti. Andiamo a scoprire nel dettaglio dove e quando poter ’sbirciare’ i nuovi concorrenti famosi che abitano la Casa. Grande Fratello Vip 2018: dove e quando seguirlo Sono quattro i canali che trasmetteranno ...

Tuscia Comix - Gli appuntamenti di domenica 23 settembre : Cultura e arte con mostre itineranti di fumettisti ed editori, concerti, spettacoli medioevali-fantasy, circensi, falconieri e teatro. Iniziative a partire dalle ore 9 per questa terza e ultima ...

Francesca Icardi star alla Milano Fashion Week - la figlia di Mauro e Wanda è già a suo agio neGli appuntamenti mondani [FOTO e VIDEO] : 1/13 Instagram ...

Dazi - Cina cancella tutti Gli appuntamenti negoziali con gli Usa : Roma, 22 set., askanews, - La Cina ha cancellato tutti i prossimi appuntamenti negoziali con gli stati Uniti sulle dispute commerciali, dopo che la scorsa settimana l'amministrazione Trump ha varato ...

In Abruzzo arrivano gli spettacoli di Bobby Solo e Francesco Montanari - Gli appuntamenti da non perdere : Pescara. La nuova settimana degli eventi, in Abruzzo, si apre venerdì 21 settembre, con tre appuntamenti teatrali, tutti in programma a Pescara: 'Codice a sbarre', della compagnia Estrodestro, al ...

Giornate Europee del Patrimonio in Campania : da Pompei ai Campi Flegrei tutti Gli appuntamenti : Il 22 e il 23 Settembre sono le Giornate Europee del Patrimonio. Tra i diversi eventi, il Parco Archeologico di Pompei aprirà in orari straordinari e mostrando alcune domus chiuse al pubblico. Sarà possibile visitare il Parco dei Campi Flegrei e i cantieri didattici di Cuma accompagnati da studenti e archeologi esperti del Centre Jean Bernard.Continua a leggere

Testo e video Il piano inclinato di Lorenzo BaGlioni da Bella Prof! e prossimi appuntamenti : Il piano inclinato di Lorenzo Baglioni è il nuovo singolo disponibile in digital download e su YouTube attraverso il video ufficiale. Il brano è contenuto nell'album Bella, Prof! pubblicato dall'artista dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2018 nella categoria delle Nuove Proposte. A febbraio, Baglioni presentò il singolo Il Congiuntivo, un omaggio alla grammatica italiana per spiegare alle nuove generazioni l'utilizzo del tempo ...

Pordenonelegge 2018 : Gli appuntamenti di venerdì 21 settembre : ... sosterrà che per uscire dalla crisi serve cambiare paradigma: solo la combinazione tra sostenibilità e logica contributiva può permettere di ricostruire il rapporto tra economia e società. Alle 11.

L’autunno dei borghi “Bandiera Arancione” del Touring Club : Gli appuntamenti di Settembre e Ottobre : 1/5 Gerace ...