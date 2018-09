Giulia Salemi | la tremenda verità su Lory Del Santo | ' Lei al Grande Fratello Vip?'

Grande Fratello Vip - Giulia Salemi in lacrime : 'Non sono strutturata' : Giulia Salemi in lacrime al Grande Fratello Vip. Dopo la discussione con Francesco Monte sul bigliettino che l'ex naufrago le avrebbe inviato incitandola a essere più sicura , l'influencer avrebbe ...

Grande Fratello Vip - Giulia Salemi scoppia a piangere. Ecco perché : Giulia Salemi in lacrime al Grande Fratello Vip. Dopo la discussione con Francesco Monte sul bigliettino che l'ex naufrago le avrebbe inviato incitandola a essere più sicura , l'influencer avrebbe ...

GF Vip : per Battista e Silvestrin - Francesco Monte finge con Giulia Salemi. Leggi le loro parole : Grande Fratello Vip: Francesco Monte sta fingendo con Giulia Salemi? Per Battista e Silvestrin si tratta di una tattica Si L'articolo GF Vip: per Battista e Silvestrin, Francesco Monte finge con Giulia Salemi. Leggi le loro parole proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Grande Fratello Vip 3 - Giulia Salemi piange per il vestito del Festival di Venezia : "Mi dicono stupida o cretina ma in base a cosa?" : La famosa sfilata con abiti decisamente sexy (forse anche troppo...) sul red carpet del Festival di Venezia le ha regalato molta visibilità ma Giulia Salemi, una delle concorrenti della terza edizione del Grande Fratello Vip, il reality show in onda sulle reti Mediaset, non riesce a convivere serenamente con quell'episodio che, ovviamente, oltre alle copertine e ai servizi sui giornali, ha provocato anche un fiume di critiche.L'ex ...

“Non dovevo!”. Giulia Salemi - confessione choc al Grande Fratello Vip. E Francesco Monte la fa infuriare : Giorno cinque di Grande Fratello Vip 3 e arrivano le prime lacrime e crisi isteriche. Protagonista Giulia Salemi. La ‘smutandata’ del Festival di Venezia del 2016 è rimasta malissimo per un gesto commesso da Francesco Monte. Giulia Salemi sembra aver messo nel mirino l’ex di Cecilia Rodriguez tant’è che la prima sera gli ha confessato che da adolescente era innamorata di lui; ma il modello pugliese non ricambia le ...

Grande Fratello Vip – Francesco Monte ci prova Giulia Salemi? L’italo-iraniana non gradisce il gesto del gieffino : C’è del tenero tra Giulia Salemi e Francesco Monte? L’italo-iraniana frena i bollenti spiriti del concorrente del Grande Fratello Vip Si sta per concludere la prima settimana del Grande Fratello Vip 3. Dopo essersi ambientati, i concorrenti stanno legando tra di loro nonostante la separazione tra i gieffini che abitano in ‘caverna’ e quelli rinchiusi nella Casa. La produzione del reality però in alcune occasioni ha ...

Giulia Salemi del GF Vip confessa : “Ho rischiato di morire soffocata” : Grande Fratello Vip: Giulia Salemi parla dei suoi traumi nell’infanzia Nonostante la terza edizione del GF Vip sia iniziata da neppure una settimana, i vari inquilini della casa più spiata dagli italiani hanno già fatto molto parlare i numerosi spettatori da casa. Tra questi soprattutto Giulia Salemi è riuscita in poco tempo a finire sotto i riflettori. Il motivo? Subito dopo il termine della prima puntata del reality show vip condotto da ...

Grande Fratello Vip - Francesco Monte e la brutta voce messa in giro : 'Cosa vuole fare con Giulia Salemi' : Prima polemica dentro la casa del Grande Fratello Vip . Nel mirino Francesco Monte : secondo Maurizio Battista ed Enrico Silvestrin , l'ex fidanzato di Cecilia Rodriguez starebbe fingendo un ...

Gf Vip 3 - Francesco Monte vicino a Giulia Salemi. Per Battista e Silvestrin è una finta : Tempo di prime alleanze nella casa del Grande Fratello Vip 3, che ha avuto il suo kick off lunedì sera su Canale 5 con una marea di concorrenti. In particolare, si sarebbe creato un avvicinamento sospetto tra Francesco Monte, ex tronista di Uomini e Donne, e Giulia Salemi, che ha destato scandalo qualche anno fa al Festival del Cinema di Venezia con il suo spacco inguinale.Francesco Monte, squalificato dall'Isola dei Famosi in seguito al ...

GFVip - Francesco Monte e il bigliettino a Giulia Salemi : «Mi dispiace - ma hai frainteso» : Al Grande Fratello Vip è tempo di 'inciuci': Francesco Monte e Giulia Salemi si sono intrattenuti a parlare per tutta la notte, ma non sono mancati i malintesi. Gli inquilini e la nutrita comunità del ...

FRANCESCO MONTE/ Il bigliettino a Giulia Salemi? "Era una cosa da amico" (Grande Fratello Vip 2018) : Confidenze notturne tra FRANCESCO MONTE e Giulia Salemi nella casa del Grande Fratello Vip 2018, ma nella testa dell'ex tronista c'è ancora Cecilia Rodriguez.(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 11:19:00 GMT)

GF Vip 3 : Giulia Salemi dubita della sincerità di Francesco Monte : Francesco Monte finge al Grande Fratello Vip? Parla Giulia Salemi Prime incomprensioni al Grande Fratello Vip 3. Giulia Salemi e Francesco Monte sono stati protagonisti di un lungo diverbio nella notte. I due concorrenti si sono poi chiariti nelle prime ore della mattina. Ad accendere la miccia è stato un biglietto scritto dall’ex tronista con un messaggio per l’influencer: “Credi più in te stessa”. Le parole scritte ...

FRANCESCO MONTE/ Messaggio a Giulia Salemi - ma lei fraintende : "mi dispiace che tu non abbia capito" : Aria di complicità e feeling nella Casa del Grande Fratello Vip. FRANCESCO MONTE pare avere notevole complicità con Giulia Salemi, ecco cosa è successo nelle ultime ore.(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 08:19:00 GMT)

Francesco Monte/ Giulia Salemi : “Non mi guardare così…” - scatta il feeling? (Grande Fratello Vip 3) : Aria di complicità e feeling nella Casa del Grande Fratello Vip. Francesco Monte pare avere notevole complicità con Giulia Salemi, ecco cosa è successo nelle ultime ore.(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 06:33:00 GMT)