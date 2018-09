Giulia Provvedi de Le Donatella ha bestemmiato al GF Vip? VIDEO

lanostratv

: Giulia Provvedi..... scialla n'attimo.... #gfvip - JL83X : Giulia Provvedi..... scialla n'attimo.... #gfvip - PattyCastiello : @wintrem @AlekVale No il fidanzato di Giulia Provvedi si chiama Pierluigi - VelvetMagIta : #GfVip, nuovo scivolone sessista per Giulia e Silvia Provvedi. Cos'hanno detto sugli #uomini #VelvetMag -

(Di sabato 29 settembre 2018) Grande Fratellode Leha? Lunedì 1° ottobre potrebbe esserci un colpo di scena nella seconda puntata del Grande Fratelloin onda su Canale 5. Il televoto tra i dieci concorrenti in nomination potrebbe essere annullato.de Lepotrebbe essere squalificata. Il motivo? Una bestemmia, mentre giocava a pallavolo con Walter Nudo, Silviae Andrea Mainardi. Ilin questione sta facendo il giro del web, lascerebbe spazio a pochi dubbi e inchioderebbe definitivamente la ragazza. Altri utenti, in rete, hanno fato già notare l’episodio. In passato il Grande Fratelloha dimostrato tolleranza zero verso episodi simili. Lo scorso anno sono stati squalificati Marco Predolin e Gianluca Impastato. A farne le spese potrebbe essere anche la sorella Silvia. Le gemelle, infatti, sono entrate in gioco ...