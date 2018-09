GF Vip | per Battista e Silvestrin | Francesco Monte finge con Giulia Salemi Leggi le loro

Grande Fratello Vip : probabile l’ingresso di un personaggio bomba. Ecco di chi si tratta : Gli autori del Grande Fratello Vip – secondo quanto riportato da Davide Maggio – starebbero facendo “carte false” per portare L'articolo Grande Fratello Vip: probabile l’ingresso di un personaggio bomba. Ecco di chi si tratta proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Grande Fratello Vip 3 - Giulia Salemi piange per il vestito del Festival di Venezia : "Mi dicono stupida o cretina ma in base a cosa?" : La famosa sfilata con abiti decisamente sexy (forse anche troppo...) sul red carpet del Festival di Venezia le ha regalato molta visibilità ma Giulia Salemi, una delle concorrenti della terza edizione del Grande Fratello Vip, il reality show in onda sulle reti Mediaset, non riesce a convivere serenamente con quell'episodio che, ovviamente, oltre alle copertine e ai servizi sui giornali, ha provocato anche un fiume di critiche.L'ex ...

Grande Fratello Vip 2018 : cast - puntate e tutto quello che c'è da sapere : La terza edizione del reality show di Canale 5 va in onda ogni lunedì a partire dal 24 settembre. Conduce Ilary Blasi con...

Grande Fratello Vip - Lory Del Santo e il dramma del figlio suicida. L'ex Rocco Pietrantonio : 'Perché ci va' : È ufficiale Lory Del Santo parteciperà alla terza edizione del Grande Fratello Vip ed entrerà nella puntata che andrà in onda lunedì 1 ottobre. Ultimo a parlare di questa sua decisione è proprio L'ex ...

Grande Fratello Vip - intervista a Gianluca Impastato : “Il GF che bella esperienza! Non farò più B come Sabato” : A distanza di un anno abbiamo raggiunto Gianluca Impastato per conoscere quali sono le emozioni che gli sono rimaste dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip. Queste le sue dichiarazioni: Le emozioni sono positive, perché è stata un’esperienza che rimane unica. È stato un programma che mi ha coinvolto emotivamente. Assolutamente una bella esperienza. La squalifica mi brucia ancora perché non posso fare nulla per rivalermi. Rimane ...

GF Vip - Ilary Blasi : Ecco Perchè Lory Del Santo Entra Nella Casa! : In queste ore fa discutere la decisione presa dagli autori del Grande Fratello Vip, quella di far Entrare Nella casa Lory Del Santo dopo aver perso di recente il figlio. Ilary Blasi chiarisce con un comunicato stampa, le motivazioni che li hanno portati a prendere questa discutibile scelta. Ilary Blasi in queste ore ha confermato una notizia che fino a qualche giorno fa sembrava essere solo una chiacchiera di corridoio. Gli autori del Grande ...

Gf Vip 3 - Francesco Monte vicino a Giulia Salemi. Per Battista e Silvestrin è una finta : Tempo di prime alleanze nella casa del Grande Fratello Vip 3, che ha avuto il suo kick off lunedì sera su Canale 5 con una marea di concorrenti. In particolare, si sarebbe creato un avvicinamento sospetto tra Francesco Monte, ex tronista di Uomini e Donne, e Giulia Salemi, che ha destato scandalo qualche anno fa al Festival del Cinema di Venezia con il suo spacco inguinale.Francesco Monte, squalificato dall'Isola dei Famosi in seguito al ...

LORY DEL SANTO AL GRANDE FRATELLO Vip/ Foto e ultime notizie - lunedì entra : "Grazie per avermi pensato" : LORY del SANTO al GRANDE FRATELLO Vip 2018? ultime notizie, l'ex direttore del Tg La7 Antonello Piroso: "Assente a funerali figlio Loren, temeva esclusione"(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 18:22:00 GMT)

FRANCESCO MONTE/ La pazzia per riconquistare Cecilia Rodriguez : "Ero malato di lei" (Grande Fratello Vip 2018) : Confidenze notturne tra FRANCESCO MONTE e Giulia Salemi nella casa del Grande Fratello Vip 2018, ma nella testa dell'ex tronista c'è ancora Cecilia Rodriguez.(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 16:50:00 GMT)

Gf Vip - la verità di Monte : "Per riconquistare Cecilia ero fuori dalla Casa a urlare" : La scorsa edizione del Gf Vip è stata piuttosto burrascosa per il cuore di Francesco Monte e anche per quello di Cecilia Rodriguez (seppure in modo completamente opposto).I due hanno chiuso la loro storia d'amore e l'argentina ha iniziato la sua frequentazione con Ignazio Moser. Il Gf Vip, quindi, è sicuramente per Monte una prova dura da superare. Ce la farà quest'anno visto che è il suo turno? Ieri sera, il modello tarantino ha rotto il ...

Lacrime per Walter Nudo. Il colpo è troppo duro - anche per uno come lui. Commozione nella casa del GF Vip : È sempre stato uno dei favoriti Walter Nudo che, in pochi giorni è diventato ormai un personaggio di spicco al Grande Fratello Vip 3. Lo fece anche nell’edizione (da lui vinta) dell’Isola dei famosi: partire alla grande sin da subito. I discorsi profondi, e decisamente lunghi, dell’attore, lo hanno portato a diventare oggetto delle imitazioni delle Donatella. Scherzando con Jane Alexander e Andrea Mainardi, Walter Nudo ha ammesso che ...

Barbara D’Urso beccata con l’ex della super Vip. E il gossip vola : le foto : Solo poco tempo fa Barbara D’Urso, la regina dei salotti tv con i suoi Pomeriggio Cinque e Domenica Live, si è raccontata sulle pagine del settimanale DiPiù. Non solo la carriera e la tv, anche la vita privata di Carmelita finisce spesso in pasto al gossip e lei, che si professa single, ha fatto qualche rivelazione nell’intervista in questione. Ha parlato di Alberto Mezzetti, il vincitore del ‘suo’ Grande Fratello ...

Prezzi di pacchetti Vip e biglietti per i Metallica a Milano nel 2019 - prevendita al via su TicketOne : Al via oggi la prevendita dei biglietti per il concerto dei Metallica a Milano, in programma per l'8 maggio all'Ippodromo Snai di San Siro. Dalle ore 10.00 di venerdì 28 settembre 2018, i biglietti per i Metallica a Milano saranno disponibili in prevendita attraverso i canali tradizionali, su TicketOne e TicketMaster, online, via call center e nei punti vendita autorizzati, dopo le pre-sale riservata agli iscritti dal Fan Club e ai ...

Ecco il "catalogo" dei Vip per le video-dediche in Rete : Ali MacGraw, la protagonista di Love Story che ha fatto piangere il mondo intero, oggi fa l'insegnante di yoga, ma con 200 dollari anche lei trova il tempo di una video-dedica. Larry Wilcox, il ...