GF Vip | Ilary Blasi | Ecco Perchè Lory Del Santo Entra Nella Casa!

Grande Fratello Vip : Antonella Elia ha detto no a Ilary Blasi : Antonella Elia rifiuta Ilary Blasi: il no al GF Vip Il Grande Fratello Vip, anche per questa terza edizione, è riuscito ad avere un cast di tutto rispetto, anche se sarebbe potuta andare ancora meglio. Infatti, la produzione del reality condotto da Ilary Blasi aveva chiesto ad Antonella Elia di prendere parte al programma, ma la showgirl ha risposto con un secco no. Il motivo di tale rifiuto, stando quanto riportato dal portale Gossip e Tv, ...

GF Vip Ilary Blasi battutaccia contro Ivan Cattaneo : Il Grande Fratello Vip 3 è partito con una clamorosa gaffe di Ilary Balsi. Nella prima puntata dei reality, i coinquilini erano molto coinvolti, tra loro Ivan Cattaneo che non sembrava badare molto alle parole della conduttrice all’interno della casa del Grande Fratello Vip 3. Ilary Blasi ha così provato a fare ordine e ha richiamato il cantante Ivan Cattaneo con una frase che però non è passata inosservata. Ivan Cattaneo è stato ...

GF Vip Ilary Blasi taglia i capelli il web insorge : Ieri sera è andata in onda la prima puntata del “GF Vip”l’argomento su cui si è parlato ieri sera sui social, è stato solo uno il nuovo taglio di capelli della conduttrice Ilary Blasi. La Blasi, che al collegamento con il Tg5 si era presentata in video con un foulard nero, ha mostrato la sorpresa non appena entrata in studio, fasciata in un meraviglioso e super abito nero con scollatura vertiginosa di Dsquared. E apriti cielo, i fan sono ...

ILARY BLASI : LOOK - ABITO E GAFFE SU IVAN CATTANEO/"Sembra la Marcuzzi con questo taglio" (Grande Fratello Vip) : ILARY BLASI nuovo taglio di capelli e vestito nero con una profonda scollatura sul décolleté, è il LOOK della prima puntata del Grande Fratello Vip 3. Polemica e commenti da web(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 14:20:00 GMT)

Grande Fratello Vip - disastro all'esordio per Ilary Blasi : le cifre che preoccupano Mediaset : Non è bastato il 'caso Lory Del Santo' a lanciare in orbita gli ascolti della prima serata della terza edizione del Grande Fratello Vip . Su Canale 5 in reality condotto da Ilary Blasi in onda tra le ...

“Ti amo”. Al Grande Fratello Vip è ritorno di fiamma (in diretta). Pubblico (e Ilary) in delirio : Un mese fa il comico Maurizio Battista comunicava a tutti i suoi fan con un video in diretta su Facebook che la sua storia con la compagna Alessandra Moretti, madre di sua Anna che ora ha 2 anni, era finita. ”Buongiorno a tutti, devo dire una cosa molto importante – aveva esordito Battista in un video – Siccome io con voi ho condiviso sempre tutto, le cose belle e le cose purtroppo meno belle, la maggior parte erano di salute, ...

Gf Vip - Ilary Blasi nel mirino del web : Sembri la Marcuzzi : E andata in onda la terza puntata del Gf Vip e Ilary Blasi si è presentata con un nuovo look. La bellissima conduttrice ha sfoggiato un caschetto biondo platino accompagnato da un lungo abito nero con una generosissima scollatura sul decoltè. Ma qualcuno sembra non essere convinto del nuovo look e Ilary Blasi è finita nel mirino della rete.--Per il web adesso Ilary assomiglia troppo a Alessia Marcuzzi... "hai fatto di tutto per assomigliare alla ...

GfVip - Ilary Blasi e la battutaccia sull'omosessualità a Ivan Cattaneo : «Addrizza...» : Il Grande Fratello Vip 3 è partito con una clamorosa gaffe di Ilary Balsi . Nella prima puntata dei reality, che abbiamo raccontato in diretta su Leggo.it , i coinquilini erano molto eccitati, tra ...

GfVip - Ilary Blasi e la battutaccia sull'omosessualità a Ivan Cattaneo : 'Addrizza...' : Il Grande Fratello Vip 3 è partito con una clamorosa gaffe di Ilary Blasi . Nella prima puntata dei reality i coinquilini erano molto eccitati, tra loro Ivan Cattaneo che non sembrava badare molto ...

Grande Fratello Vip – Ilary Blasi sceglie Dsquared² per la prima puntata : tutti i dettagli del vestito della conduttrice [GALLERY] : Il vestito di Ilary Blasi alla prima puntata del Grande Fratello Vip 3: tutti i dettagli dell’outfit scelto dalla presentatrice romana La prima puntata del Grande Fratello Vip è andata in onda ieri sera. Oltre ai concorrenti, protagonisti assoluti del reality, ciò che ha attirato l’attenzione del pubblico è stato il nuovo look di Ilary Blasi, regina indiscussa del programma (VEDI QUI). Oltre alla sua chioma più bionda del ...

GF Vip - il Tg5 si collega e Ilary Blasi viene beccata così : La terza edizione del Grande Fratello Vip è iniziata. La famosa “Porta Rossa” ha aperto i battenti lunedì 24 settembre e ha accolto i 18 inquilini che resteranno (salvo nomination) per circa tre mesi. Prima della messa in onda, il telegiornale di Canale 5 si è collegata con lo studio per annunciate l’inizio del reality show, anche quest’anno condotto da Ilary Blasi. Proprio la padrona di casa, durante il ...

Grande Fratello Vip - la gaffe sessuale di Ilary Blasi in diretta : 'Addrizza almeno quel... ah - scusate' : Dominano le allusioni alla prima puntata del Grande Fratello Vip con Ilary Blasi . Proprio la conduttrice è stata protagonista involontaria di una gaffe con Ivan Cattenao : 'Ti chiamerò più volte nel ...

Grande Fratello Vip parte dal 20.95% : Ilary Blasi vince la serata : Ilary Blasi: ottimi ascolti per il debutto della terza edizione del GF Vip Ottimo debutto per la prima puntata del Grande Fratello Vip, al via con la terza edizione che, in onda su Canale 5, lunedì 24 settembre è stata seguita da 3.341.000 telespettatori totali e il 20,95% di share. Il reality più spiato d’Italia condotto da Ilary Blasi non ha lasciato scampo alla concorrenza sul fronte degli ascolti, ma è al centro di una piccola ...

Grande Fratello Vip 2018 - Ilary Blasi taglia i capelli e il web insorge : «Ha una parrucca» : Più che dei concorrenti, vip o pseudotali rubacchiati ad altri reality, più che delle nomination, già dieci nonostante le pochissime ore passate insieme, l'argomento su...