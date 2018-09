Gerry Scotti presenta Tip e Tap della Scuderia | lo scherzo a Rudy Zerbi

TU SI QUE VALES 2018 - PRIMA PUNTATA/ Diretta e concorrenti : Iva Zanicchi "innamorata" di Gerry Scotti : Tu si que VALES 2018, Diretta e anticipazioni PRIMA PUNTATA 29 settembre: conducono Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Iva Zanicchi giudice popolare.(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 13:22:00 GMT)

Teo Mammucari e Le Grand Tralala : affiancherà lui Gerry Scotti? : Le Grand Tralala: Teo Mammucari e Gerry Scotti alla conduzione? Questa sera, sabato 29 settembre, torna l’appuntamento imperdibile campione di ascolti con la prima puntata della nuova edizione di Tu Si Que Vales, il talent show di prima serata della rete ammiraglia del Bicione condotto da Belen Rodriguez con Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. A valutare le perfomance delle persone di diversa età, provenienza e con abilità artistiche ...

Gerry SCOTTI/ "Insinna? Giusto averlo allontanato per un po'" (Tu si que Vales) : GERRY SCOTTI, giudice a Tu si que vales, va giù duro contro il collega Rai Flavio Insinna, ancora fuori dai giochi dopo la clamorosa sfuriata contro la concorrente. (Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 09:25:00 GMT)

Gerry Scotti cambia Caduta Libera : ci sarà un nuovo gioco : Caduta Libera: Gerry Scotti introduce un nuovo gioco nel quiz Da qualche settimana il preserale di Canale 5 è tornato ad accendersi con l’arrivo del quiz Caduta Libera di Gerry Scotti. Un programma ormai amatissimo dal pubblico a casa, il quale ogni giorno lo premia con ottimi ascolti. Ma ecco arrivare un clamoroso colpo di scena, che ha già infiammato gli animi dei telespettatori, e non solo. Di cosa si tratta? In pratica il popolare blog ...

Le Grand Tralala su Canale 5 / Cos'è? Bonolis - Ezio Greggio e Gerry Scotti alla conduzione : l'indiscrezione : Le Grand Tralala, il format francese arriva anche in Italia su Canale 5? Paolo Bonolis, Ezio Greggio e Gerry Scotti alla conduzione: l'indiscrEzione di TvBlog(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 17:43:00 GMT)

Gerry Scotti dimagrito - la paparazzata clamorosa : com'è ora in costume - dopo la dieta : Un Gerry Scotti mai visto così in forma. Il re dei quiz Mediaset si è preparato al ritorno di Caduta Libera con una vacanza rigenerante in Costa Azzurra ma soprattutto con una dieta drastica . Già ...

Flavio Insinna - la bastonata di Gerry Scotti : 'Se lo avevano allontanato dalla tv...' : Gerry Scotti è tornato in onda con Caduta libera , domenica 9 settembre. Il conduttore di Canale 5, intervistato da Chi , ha parlato anche del suo prossimo rivale: Flavio Insinna, che tornerà dopo ...

Il super tifoso Gerry Scotti promuove il Milan di Gattuso : 'Tu si que vales' : Nel nome del padre. Così è stato per Gerry Scotti, così è successo con suo figlio Edoardo. Il Milan è una passione, anzi 'una malattia da cui non si guarisce più'. Il primo gol che ha visto è stato di ...

Gerry Scotti al Tg5/ Dopo il flop di Caduta Libera rilancia : "Presto il traguardo delle 600 puntate" : Gerry Scotti gioca l'asso nella manica prendendo parte all'edizione delle 13.00 del TG5 per lanciare la nuova edizione di Caduta Libera partito ieri sera ma con un flop di ascolti(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 13:24:00 GMT)

Caduta Libera/ Anticipazioni 9 settembre : il quiz show con Gerry Scotti torna oggi - novità e meccanismo : Gerry Scotti torna nell’access prime time, con la prima puntata della nuova stagione di Caduta Libera. Il game show da tre anni ormai, tiene compagnia al pubblico di Canale 5.(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 13:24:00 GMT)

Gerry Scotti torna con Caduta Libera/ Il rimprovero a Mediaset e l’augurio : “Insinna? Contento per lui…” : Prima del TG dell’ora di cena, torna in televisione Caduta Libera, il quiz show condotto da Gerry Scotti molto amato dai telespettatori; le sue dichiarazioni e l'augurio a Insinna.(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 15:58:00 GMT)

Caduta Libera - il programma concorrente di RaiUno fa ottimi ascolti e Gerry Scotti e attacca (indirettamente) Mediaset : Domenica 9 settembre tornerà nel preserale di Canale 5 “Caduta Libera“, il game show condotto da Gerry Scotti giunto alla settima edizione. Una fascia oraria che Canale 5 ha però di fatto “spento” da tre mesi mentre RaiUno ha trasmesso, come accade da anni, Reazione a Catena. programma solido che, al netto delle critiche ricevute dal conduttore Gabriele Corsi, ha ottenuto ottimi ascolti. A Mediaset hanno puntato tutto ...

“Così no!”. Il duro sfogo di Gerry Scotti : “Ho paura che…” : Siete pronti? Domenica 9 settembre, Gerry Scotti tornerà in onda con il suo “Caduta Libera”. Ma non sarà una passeggiata, tutt’altro: si tratta di una sfida difficilissima, quella del conduttore su Canale 5, che se la dovrà vedere contro Reazione a catena. Eh sì, perché Mediaset, probabilmente anche con la complicità dei mondiali di calcio, ha scelto di non occupare la fascia preserale della rete ammiraglia per tutta l’estate. ...

Gerry Scotti sul ritorno in tv di Flavio Insinna : "La sua uscita aveva delle motivazioni" : Il conduttore sta per tornare al timone del quiz show preserale, ma non nasconde le sue perplessità e lancia anche una...